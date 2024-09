Lavori sulla rete idrica a Vinci, le vie interessate

Acque comunica che l’esecuzione dell’intervento in corso oggi, venerdì 27 settembre sulla rete idrica nel comune di Vinci, per problematiche non prevedibili al momento della programmazione, sta richiedendo maggior tempo rispetto al previsto. Pertanto, il ripristino del servizio nelle vie Buoncompagni, Maroncelli, Mazzini, Empolese (nel tratto compreso tra i civici 156 – 210 e 91 – 141) e Togliatti (nel tratto compreso tra i civici 67 – 81) è previsto per le ore 14.30.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA