Manutenzioni a Montespertoli, gli interventi di settembre

Nel corso del mese di settembre il personale dell’ufficio Manutenzioni del Comune di Montespertoli è stato impegnato in numerose attività di manutenzione sul patrimonio dell’ente. In particolare, attenzione è stata dedicata alle manutenzioni sugli immobili scolastici in vista della ripresa dell’anno scolastico: presso la scuola secondaria di primo grado sono stati eseguiti lavori di muratura e tinteggiatura sulle pareti dell’ingresso e in alcuni punti localizzati all’interno degli spazi, lavori di falegnameria all’interno delle aule e dei servizi igienici e lavori idraulici. Altri interventi di manutenzione ordinaria sono stati eseguiti sugli altri plessi scolastici.

Una parte consistente della programmazione dei lavori degli operai comunali, inoltre, è stata dedicata agli interventi di manutenzione ordinaria delle strade comunali: su via Forcile, in particolare, è stato ripristinato in più punti il piano viabile, sono state tracciate nuovamente le fossette laterali per la regimazione delle acque e si è proceduto a un secondo sfalcio dei cigli stradali; su via Poggio Capponi, poi, si è proceduto e si sta tutt’ora procedendo a riorganizzare il sistema di regimazione delle acque, oltre che a manutenere il piano viabile. Un nuovo giro di sfalcio dei cigli stradali e la realizzazione di due sottoattraversamenti per il deflusso delle acque, inoltre, ha interessato anche via San Vincenzo a Torri, che nel frattempo è stata asfaltata da Centria a seguito dell’estensione della rete del gas metano. Per quanto riguarda il verde pubblico, invece, sono stati eseguiti principalmente lavori nei giardini dei plessi scolastici e sulle alberature delle frazioni.

Ulteriori interventi di manutenzione hanno riguardato la segnaletica verticale e orizzontale sul territorio comunale: la prima è in corso di installazione da parte del personale dell’ente, la seconda è in carico ad apposita azienda che si occupa di realizzazione della segnaletica orizzontale e che sta realizzando interventi sia nel capoluogo sia nelle frazioni.

Contestualmente è in corso la normale attività di manutenzione del verde in carico a Consiag Servizi Comuni e che riguarda, in particolare, le potature delle siepi e delle alberature nel parco urbano del capoluogo.

«Gli operai comunali sono a lavoro a pieno ritmo per risolvere le tante problematiche che si possono verificare su un territorio ampio e complesso come Montespertoli» commenta Marco Pierini, vicesindaco del Comune di Montespertoli e assessore ai Lavori Pubblici. «Nel mese di settembre ci siamo concentrati soprattutto su scuole e viabilità perché questa era una priorità in vista della riapertura delle scuole. Nei prossimi mesi continueremo coi lavori sulla viabilità, con particolare riferimento a via Voltiggiano, via Nunziatina, via Mandrie e all’area dell’ex campo sportivo. Continuano parallelamente i cantieri delle opere pubbliche di maggiore dimensione: il prossimo cantiere a chiudersi sarà quello della manutenzione straordinaria del cimitero di Montegufoni, mentre è in corso di affidamento il lavoro di asfaltatura di via Colle San Lorenzo» conclude.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa