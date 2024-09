Peccioli in lutto, è scomparso il giovane Cristian Bombara

Peccioli è in lacrime per la scomparsa di Cristian Bombara. Aveva ventinove anni, viveva a Libbiano, frazione del comune dell'Alta Valdera. Grande appassionato di sport, tifosissimo dell'Inter, è venuto a mancare dopo una grave malattia, lasciando nello sconforto l'intera comunità.

A darne notizia è stato l'AdT Peccioli, squadra amatoriale di calcio, che su Instagram ha pubblicato quanto segue: “Gli amici di Tana si stringono attorno alla famiglia del nostro caro dirigente Davide Tedesco per la prematura scomparsa del cugino Cristian. Cristian, coetaneo, compagno di scuola e amico di alcuni dei nostri giocatori, ci ha lasciati dopo una lunga malattia. In questo momento difficile, il nostro pensiero va a Davide e alla sua famiglia, con tutto il nostro affetto e sostegno. Riposa in pace, Cristian“.