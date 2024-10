È ufficiale, le Vie di Leonardo da Vinci sono un percorso culturale europeo

Le Vie di Leonardo da Vinci sono ufficialmente percorsi culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa.

La cerimonia di certificazione è avvenuta durante il 13° forum delle "Cultural Routes of the Council of Europe" a Visegrad (Ungheria), dove Daniele Vanni, sindaco del Comune d Vinci, ha ricevuto l'ufficialità lo scorso venerdì 25 settembre 2024.

"Vinci e Le vie di Leonardo entrano a far parte degli itinerari culturali europei certificati al pari di altre realtà storiche come la Via Francigena, la Rotta dei Fenici e l'Itinerario dei pellegrini di Santiago di Compostela – ha detto il sindaco.

"Per la nostra città e per i nostri partner europei è una grande opportunità per pianificare e condividere progetti, intercettare finanziamenti e creare sviluppo sui nostri territori grazie alla cultura e il turismo.

"Un ringraziamento a tutte le associazioni, gli amministratori e le persone che hanno lavorato in questi anni per raggiungere questo risultato. Per noi non è un traguardo, ma un nuovo punto di partenza che ci servirà per creare nuove opportunità".

Notizie correlate