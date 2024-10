Evade accise sul gasolio, indagato imprenditore nel Fiorentino

Oltre 120mila litri di gasolio, 9 serbatoi e quattro automezzi sono stati sequestrati nel Fiorentino dalla guardia di finanza. Protagonista della vicenda un imprenditore, titolare di un deposito commerciale di prodotti energetici.

Stando a quanto spiega la Procura, l'uomo è indagato per sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici e frode nell'esercizio del commercio.

Scrivono le fiamme gialle che sarebbe stato "consegnato all'utilizzatore finale del prodotto energetico per autotrazione o da riscaldamento, precedentemente ed in maniera illecita, miscelato alla pensilina di carico con prodotto agevolato per l'agricoltura o che quest'ultimo prodotto sarebbe stato consegnato in luogo del gasolio per autotrazione o da riscaldamento".

Tutto era partito da una verifica fiscale della polizia economico finanziaria fiorentina che voleva accertare che fosse tutto corretto riguardo le accise. Nel corso degli accertamenti erano stati sequestrati 30.332 litri di gasolio stoccato all'interno di due cisterne interrate, poiché risultato miscelato illecitamente con sostanze denaturanti.

