Il Comune cerca un responsabile per il Servizio edilizia privata

Il Comune di Empoli ha diramato un avviso pubblico per il conferimento, a tempo pieno e determinato, di un incarico di Alta Specializzazione (ex art. 110) cui affidare l'incarico di Responsabile del Servizio Edilizia Privata, nell’ambito del Settore “Gestione del Territorio” del Comune di Empoli, Area Funzionari ed E.Q – profilo professionale di Funzionario Tecnico. Le candidature saranno accettate fino al 19 ottobre.

Si richiede il possesso di un diploma di laurea D.M. 509/99 o Laurea specialistica o Laurea Magistrale (nell'avviso il dettaglio delle classi di laurea) o titoli equipollenti o equiparati. Si richiede inoltre l'abilitazione da architetto/a o ingegnere/a e un'esperienza maturata nel settore (almeno 5 anni nell'Area Funzionari ed E.Q. o 3 anni come titolare di posizione organizzativa o posizione dirigenziale in enti pubblici o ancora 5 anni di esperienza in materia edilizia presso soggetti privati). Tra i requisiti la conoscenza di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della lingua inglese.

L'incaricato/a svolgerà mansioni come l'organizzazione del Servizio, dovrà collaborare con il Dirigente del Settore per raggiungere i risultati prestabiliti, dovrà gestire l'attività istruttoria, la gestione dei procedimenti edilizi, le pratiche SCIA e di edilizia libera oltre agli adempimenti per oneri di urbanizzazione, accesso agli atti delle pratiche edilizie e la gestione del personale.

Il contratto avrà la durata temporale corrispondente al mandato elettivo del sindaco. Sarà attribuito il trattamento economico previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, area personale non dirigente, del comparto Funzioni Locali.

La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere presentata esclusivamente, pena esclusione, mediante iscrizione on-line attraverso la compilazione del format di candidatura del Portale “inPA” all’indirizzo https://www.inpa.gov.it. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le 12 del 19 ottobre 2024.

A seguito della chiusura del termine, verrà creato un 'nucleo valutativo' di 3 membri per la valutazione comparativa dei curricula. I colloqui si terranno il giorno lunedì 4 novembre 2024 a partire dalle ore 9,30 presso la sede del Comune di Empoli – Via Giuseppe del Papa n. 41. Verrà integrata con un colloquio conoscitivo con il/la candidato/a. A conclusione di questa procedura, il soggetto contraente verrà selezionato dal sindaco tra la rosa di candidati rimasti in lizza.

Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito internet del comune di Empoli (www.comune.empoli.fi.it). A questo link il bando e la pagina per la candidatura: https://shorturl.at/DmDRM. Per chiarimenti è possibile rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane del Comune di Empoli: Tel 0571/757035 email personale@comune.empoli.fi.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

