Corso di fotografia a Vinci

Lunedì 21 ottobre parte il corso base di fotografia del Foto Club Vinci. Scopri come catturare la bellezza del mondo con la tua macchina fotografica. Il corso di Base di Fotografia è strutturato otto lezioni Tecniche e pratiche, oltre a 2 uscite fotografiche

Include la tessera associativa per il 2025, il manuale, l'iscrizione al corso e il supporto dei docenti per tutte le esercitazioni pratiche di gruppo e individuali. I corsisti saranno accompagnati alla scoperta della fotografia a partire dai fondamenti della tecnica e al loro utilizzo.

Le lezioni si terranno tutti i lunedì alle 21.15 per la durata di 1 ora e 30 minuti, presso la sede in via Limitese 17, a Spicchio

