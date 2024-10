Strappa la collana ad una turista a Firenze davanti a una discoteca, bloccato dai carabinieri

A Firenze, un 18enne tunisino ha strappato una collana d'oro dal collo di una turista svizzera di 21 anni davanti a una discoteca in via Palazzuolo. Dopo il furto, il giovane è fuggito, ma le urla della vittima hanno attirato l'attenzione dei carabinieri e dei passanti, che sono riusciti a bloccarlo. Durante la perquisizione, il ragazzo è stato trovato in possesso di uno spray al peperoncino. La collana è stata restituita alla turista, che ha riportato lievi graffi ma ha rifiutato assistenza medica. L'arresto è avvenuto durante un'operazione di controllo straordinario.

