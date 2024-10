Maxi controllo in via Palazzuolo e piazza San Jacopino: denunce e arresti, un'attività sospesa

I Carabinieri di Firenze hanno condotto un’importante operazione ad “alto impatto” nei quartieri intorno a via Palazzuolo e piazza San Jacopino, per contrastare la criminalità crescente. L’operazione ha coinvolto 150 militari, 60 veicoli e reparti speciali come i Nuclei Cinofili, Antisofisticazione (N.A.S.), l’Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) e le squadre di intervento operativo.

Gli arresti e denunce

Un cittadino tunisino (classe 2005) è stato arrestato la sera del 2 ottobre per detenzione di stupefacenti dopo un inseguimento iniziato nei pressi della fermata Strozzi-Fallaci. Il giovane aveva con sé circa 30 grammi di hashish e cocaina, oltre a 305 euro in contanti, considerati provento dello spaccio. Dopo il rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato, con l’imposizione dell’obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria.

Il 4 ottobre, un albanese di 30 anni è stato denunciato per furto dopo essere stato trovato in possesso di una tessera sanitaria smarrita nel giugno scorso. Non avendola restituita alle autorità, è stato denunciato grazie all’intervento dei Carabinieri, che hanno poi riconsegnato la tessera al legittimo proprietario.

Nella notte del 5 ottobre, un 18enne tunisino è stato arrestato per rapina. L’uomo aveva strappato una collanina d’oro dal collo di una giovane svizzera all’uscita della discoteca "The Space", provocandole graffi. È stato fermato poco dopo grazie all’intervento dei passanti e dei Carabinieri, che hanno recuperato la collana e arrestato il rapinatore. Inoltre, è stato trovato in possesso di uno spray al peperoncino e condotto al carcere di Firenze Sollicciano.

Deferimenti per irregolarità

Tre uomini, rispettivamente un gambiano (classe 1998), un peruviano (classe 1982) e un marocchino (classe 1980), sono stati deferiti per essere irregolari sul territorio italiano.

Ispezioni nei locali

I Nuclei specializzati dei Carabinieri hanno ispezionato un ristorante peruviano nella zona di San Jacopino. Durante l'ispezione, sono state riscontrate gravi irregolarità, tra cui l'impiego di quattro lavoratori in nero, uno dei quali era irregolare in Italia. Sono state rilevate anche carenze igieniche, con intonaco staccato e locali in disordine. La titolare è stata denunciata per lavoro irregolare, l'attività è stata sospesa e sono state elevate sanzioni per 16.760 euro.

Controlli su droga e stupefacenti

Circa 220 persone, molte già note alle forze dell’ordine, sono state controllate nel corso delle operazioni. Sette di queste sono state segnalate alla Prefettura per detenzione di modiche quantità di droga.

L’operazione è stata condotta in coordinamento con altre Forze di Polizia e sotto la supervisione della Prefettura di Firenze. Questi servizi verranno ripetuti periodicamente, con l’integrazione di ulteriori reparti come il Nucleo Elicotteri e la Forestale, allo scopo di prevenire reati legati al traffico di droga, crimini predatori e garantire la sicurezza quotidiana dei cittadini.

I Carabinieri ribadiscono che per tutti gli indagati vige la presunzione d’innocenza fino al termine del processo.

