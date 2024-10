Elezioni Città Metropolitana: eletti Mantellassi e Donini

Si sono svolte ieri le elezioni del consiglio della Città metropolitana di Firenze. La lista del Partito democratico ha eletto undici consiglieri: Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli, risulta primo degli eletti con 7463 preferenze, e Emma Donnini, sindaca di Fucecchio, è arrivata quarta con 4369 voti.

«Siamo molto soddisfatti-dichiara Jacopo Mazzantini, segretario della federazione Empolese Valdelsa del Partito democratico- Abbiamo raggiunto il duplice obiettivo che, come sempre, ci eravamo prefissati: fare arrivare primo Alessio Mantellassi e garantire al contempo a Emma Donnini, un numero di preferenze che consentissero anche la sua elezione in Consiglio metropolitano. Così è stato, grazie soprattutto ad un bel lavoro di squadra e, in particolare, alla disciplina dei nostri consiglieri e sindaci che hanno seguito pedissequamente le indicazioni di voto del partito. Alessio stacca la seconda eletta di addirittura 1500 preferenze ed Emma si piazza quarta. Non era facile individuare la giusta ripartizione delle preferenze tra i nostri due candidati, perché il quadro mutato rispetto a cinque anni fa rendeva più complicato individuare il punto di equilibrio fra i voti necessari ad Alessio per arrivare primo e quelli per fare entrare Emma, potendo esprimere ogni elettore una sola preferenza. Era un passaggio delicato e importante per il nostro partito territoriale e per l’Empolese Valdelsa in generale, perché inevitabilmente destinato ad aggiornare i pesi specifici dei vari territori all’interno della Città Metropolitana per i prossimi cinque anni. Un test che abbiamo superato molto bene».

«Sono orgoglioso di fare il mio ingresso all'interno del consiglio metropolitano-afferma Mantelassi- Empoli ha bisogno di una presenza forte all'interno dell'ente così come il resto dell'Empolese Valdelsa. Ringrazio tutti i sindaci, i consiglieri e le consigliere che hanno scelto il mio nome. Sono convinto che assieme a Emma lavoreremo nell'esclusivo interesse del nostro territorio».

Gli fa eco Emma Donnini: «Grande soddisfazione per un bel lavoro di squadra. Insieme per rappresentare il nostro territorio: è questo il messaggio che arriva da queste elezioni».

Entrambi gli eletti hanno ringraziato il segretario Mazzantini per il grande impegno e determinazione nel gestire questa delicata fase politica.

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa

