Parte dalla Sammontana il tour fra le imprese di eccellenza della Camera di Commercio

La Camera di Commercio di Firenze inizia a fare visita alle imprese della Città Metropolitana di Firenze, per essere vicina ai territori e presentare i suoi servizi, e la prima tappa è stata proprio martedì 8 ottobre a Empoli, alla Sammontana. Accolti dalla famiglia Bagnoli, i vertici della CCIAA, Massimo Manetti e Giuseppe Salvini, hanno presentato i numerosi servizi a sostegno delle imprese locali. Dalla consulenza gratuita all'accesso ai finanziamenti, passando per la formazione e l'internazionalizzazione, la CCIAA si conferma un partner strategico per le aziende del territorio.

Marco, Leonardo e Lorenzo Bagnoli, rappresentanti della terza generazione alla guida dell'azienda fondata nel 1948, specializzata nella produzione di gelati e croissanterie surgelata, con circa 500 milioni di fatturato e oltre 1.300 dipendenti, hanno illustrato la storia e i progetti futuri di Sammontana, sottolineando l'impegno verso la crescita sostenibile e l'innovazione. La trasformazione in società benefit, orientata ad avere un impatto positivo sulla comunità, è stata un punto di orgoglio per la famiglia Bagnoli.

"Vogliamo essere sempre più vicini alle imprese", ha dichiarato Manetti, "offrendo strumenti e servizi che possano aiutarle a crescere e a superare le sfide del mercato". La prossima tappa del tour toccherà la bottega d'arte fiorentina Maselli cornici, a conferma della volontà della CCIAA di valorizzare il patrimonio imprenditoriale della città metropolitana.

Notizie correlate