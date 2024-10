Voleva sottrarre 1.000 euro di cosmetici al supermercato, arrestato 23enne

Sorpreso dal vigilante mentre nascondeva dei cosmetici nello zaino, per un valore di circa 1.000 euro, un 23enne ha aggredito il guardiano in un supermercato di via Canova a Firenze; il fatto è avvenuto ieri.

Il giovane, di origine marocchina, è stato individuato grazie alle telecamere di sorveglianza, che lo hanno filmato mentre nascondeva i cosmetici. Dopo aver superato le casse senza pagare, l'uomo è stato fermato dagli addetti alla vigilanza, ma ha reagito minacciandoli di morte e spintonandoli.

La polizia è intervenuta nel frattempo ed ha arrestato l'uomo.

