Ruba in un supermercato e minaccia un vigilante

La polizia ha arrestato un 23enne dopo un furto in un centro commerciale a Firenze. In via Canova il giovane è stato sorpreso dalla vigilanza privata con lo zaino pieno di merce rubata. Avrebbe poco dopo aggredito e spinto il vigilante, minacciandolo di morte.

La polizia, prontamente intervenuta, ha definitivamente bloccato il 23enne che questa mattina, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, dovrà presentarsi davanti al giudice per la convalida della misura precautelare.

