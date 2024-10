Cambio a Montaione, si dimette l'assessora De Prisco

Si è dimessa per motivazioni personali Rachele De Prisco, assessora del Comune di Montaione con delega a a politiche socio sanitarie, casa e politiche abitative, cultura.

Il Sindaco di Montaione Paolo Pomponi, ha confermato che non c'è nessuna motivazione politica dietro le dimissioni e che: "Non c'è l'urgenza ne la necessità di trovare un sostituto. Abbiamo un'amministrazione che funziona bene, la scelta per un possibile nuovo sostituto sarà comunque presa in maniera collegiale."

Era subentrata nel novembre 2021 al fianco del Sindaco Pomponi dopo le dimissioni dell'allora assesora Elena Corsinovi, prendendone il ruolo all'interno della giunta comunale con delaga alla cultura e alle politiche sociali.

Le motivazioni che portarono Elena Corsinovi alle dimissioni, così come specificato dal sindaco in un messaggio Facebook, furono di matrice familiare e personale.

L'assessora De Prisco era stata rieletta durante le elezioni comunali svolte a giugno 2024, riuscendo a riconfermare la sua carica affiancando il Sindaco durante il suo terzo mandato.

Antonio Lanzo

