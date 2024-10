Ritrovato morto in una scarpata 61enne malato di Alzheimer

Si era allontanato da casa, ed è stato ritrovato morto in fondo di una scarpata, un uomo di 61 anni, nella zona di Reggello (Firenze).

Alle ricerche, scattate intorno alle 9:30 in località San Siro al Crocicchio, avevano preso parte i vigili del fuoco e la squadra Saf. Si è resa necessaria, anche la manovra per effettuare la calata in sicurezza dei soccorritori, approntata dai pompieri, al fine di recuperare la salma.

Ritrovato privo di coscienza, l'uomo, affetto da Alzheimer, è stato immediatamente sottoposto alle manovre di rianimazione ma nonostante l'intervento, il medico ha poi constatato il decesso.

Notizie correlate