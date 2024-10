Codyeco mai doma: alla prima una vittoria al tie break

Una Codyeco mai doma inizia la nuova avventura con una sudatissima vittoria ai danni della Beca Tensped Spezzanese: la franchigia emiliana era stata annunciata come una delle formazioni più insidiose del girone, tra atleti di grande esperienza e giovani promettenti, e bisogna dire che ha giocato una bella partita, senza timore, a viso aperto.

La squadra di Pagliai è partita contratta, poi si è sciolta aggiudicandosi con largo margine il secondo e il terzo set, ma ha subito un passaggio a vuoto nella primissima parte della quarta frazione, un 2-8 arduo da recuperare. I biancorossi hanno scalato la montagna, presentandosi sul 23-23 con un ace di Colli, poi la fatica ha chiesto il conto e gli ospiti hanno comunque raggiunto il 2-2. Poca storia nel tie-break, dove la fame dei Lupi si è avvertita fin dai primi scambi: 4-1, 8-3, fino al 16-9 finale.

Merito anche del pubblico presente al Pala Parenti per questo esordio. Una Curva Parenti caldissima e tanto entusiasmo. Da segnalare in tribuna la folta delegazione di Codyeco SpA, che ha mostrato nei fatti la concreta partecipazione del nuovo main&title sponsor alle vicende della squadra.

Starting six Spezzanese, Bellai al palleggio, Bartoli opposto, Menabue e Miselli in banda, Lodi e Morselli al centro, Schiavoni libero. Codyeco con Mignano e Da Prato, Colli e Pahor in banda, Simoni e Caproni in posto tre, Civinini libero.

La cronaca:

1set. La gara inizia con qualche errore di troppo al servizio, da parte di entrambe le squadre. Il primo break è Codyeco: Da Prato mette giù la diagonale del 10-8. Lodi e Bellei chiudono a muro su Pahor e gli ospiti trovano la parità, poi tocca a Bartoli, gran parallela da posto 2, portare la Spezzanese a +1, 12-13. Codyeco reagisce e trova il 15-14 con Da Prato ma due errori di fila in attacco fanno scivolare i Lupi a -2 con immediato time-out di Pagliai. Sul 16-19 per gli ospiti, la panchina di casa spende il secondo discrezionale. La serie al servizio del centrale giallonero continua a mettere in difficoltà i Lupi, il cambiopalla lo ottiene Colli ma la situazione è difficile da recuperare. Bartoli guadagna subito il set-point, ma i padroni di casa ne annullano subito un paio (ace di Colli) e allora Mantovani chiama i ragazzi alla panchina. Al rientro la chiude Morselli con un beffardo pallonetto dal centro.

2 set. La seconda frazione parte subito con un muro di Colli, e con Baldaccini e Civinini a alternarsi nel ruolo di libero per ricezione e difesa. Codyeco avanti +2, 6-4, un ace di Simoni la porta ancora avanti e la Spezzanese ricorre al time-out. Un altro ace vincente, questa volta Da Prato, fissa il punteggio sul 9-5, poi è Colli a far esplodere il pubblico, 11-6. Il vantaggio aumenta e la panchina ospite spende l’ultimo discrezionale. I padroni di casa sembrano essersi scrollati di dosso la tensione: contrasto vincente di Mignano per il 14-6, errore di Morselli e Lupi a +9. Ace di Mignano con la “smorzata”, 18-10. Il servizio Codyeco fa la differenza, il muro inizia a mordere. Baldaccini in alzata di ricostruzione serve Da Prato che firma il punto numero 23, poi ci pensa Mignano a chiudere una palla invitante sopra il nastro. 25-13.

3 set. Spezzanese torna a farsi sentire all’inizio del terzo. Bartoli trova il 5-7, risponde subito Caproni a muro. La Codyeco lotta su ogni pallone, gran difesa di Colli chiusa in ricostruzione da Da Prato, poi ace di Mignano, 11-9. Il palleggiatore continua a imperversare anche dopo il time-out di Mantovani, 14-9 e secondo discrezionale per la Spezzanese. Simoni piazza monster block in serie e i biancorossi scappano via. Sul 19-12 doppio cambio per gli ospiti con Montagni e Mann. Caproni tira giù il 21-14 in “sette”, Pahor prende Mann a muro e Da Prato trova una parallela millimetrica. I padroni di casa portano in fondo il set con buona sicurezza spinti dal solito tifo incessante della Curva Parenti.

4 set. Il quadro della partita si rovescia in un attimo. Gli ospiti partono meglio, 1-5. Pagliai chiama time-out e chiede maggior attenzione sul primo tocco. La battuta di Miselli continua a far danni, i biancorossi fanno fatica a mettere la palla a terra. Altro tempo tecnico e Colli trova la piazzata vincente: 2-8, inizio in salita per i Lupi che non riescono a ritrovare il ritmo dei set precedenti. La panchina prova a trovare qualcosa in più dal servizio con Camarri e a muro con Maletaj; la gara è di nuovo in equilibrio ma per completare la rimonta ci vuole un break. Il tentativo di rimonta parte con un muro di Mignano, 16-19, poi Bartoli allarga troppo il diagonale e una generosa Codyeco si riporta sotto. Time-out Spezzanese. Al rientro Lodi sbarra la strada a Pahor ma ci pensa Caproni a tenere lì i suoi. Sul 20-22 una palla contestata fa infuriare il Palazzo; Lodi però sbaglia il servizio e sull’azione successiva Pahor chiude alla grande: 22-23. Ace di Colli, parità. Bartoli spacca il muro e guadagna il set-point; la remuntada biancorossa si infrange su una incomprensione in difesa. 23-25, 2-2

5 set. Muro a tre Codyeco per il 4-1, subito time-out per gli ospiti. La Codyeco ha fame e vola sul 7-2. Il cambio campo se lo prende Pahor, e Simoni va a segno con un ace, 9-3 e secondo discrezionale per gli ospiti. La Spezzanese non si arrende ma i Lupi allungano, 12-6. Ancora spazio per Camarri in servizio. La chiude meritatamente Simoni, top scorer dell’incontro da centrale, alla prima in casa: 15-9, 3-2

Codyeco Lupi S. Croce-Beca Tensped Spezzanese 3-2

Parziali: 19-25, 25-13, 25-18, 23-25, 15-9

Codyeco Lupi S. Croce: Civinini(L), Baldaccini (L), Maletaj Camarri, Baldini Pieri Colli 17, Matteini, Simoni 22, Da Prato 16, Caproni 7, Mignano 10, Pahor 9, Attuoni. All. Pagliai Alessandro 2^ All. Bocini Luca

Beca Tensped Spezzanese Modena: Rocchetti, Montagna, Bellei. Mann 3, Bartoli 22, Menabue 9, Miselli 12, Schiavoni, Jendoubi, Agazzani, Morselli 6, Camellini, Lodi 9, Pramarzoni 1. All. Mantovani Roberto 2^ All. Malpezzi Melania

Arbitri: Falzi Claudia Beatrice, Giacomi Letizia

Fonte: Codyeco Lupi Santa Croce - Ufficio stampa

