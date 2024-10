Tira una testata al coetaneo e gli rompe il naso: il caso alle elementari

Durante l'orario di lezione un ragazzo di dieci anni ha tirato una testata a un coetaneo e gli ha rotto il setto nasale. Il grave caso di bullismo, riportato da La Nazione, è avvenuto all'interno di in una scuola elementare di Rifredi a Firenze. La vittima ha ricevuto diversi giorni di prognosi.

Non ci sarebbero reati penali data la giovane età dell'aggressore ma potrebbero esserci conseguenze civili a carico del corpo docente. La famiglia, scrive il giornale, ha dato mandato all'avvocato di intraprendere una strada perché il danno venga riparato.

I due ragazzi frequenterebbero due classi quinte differente, la testata sarebbe stata sferrata dopo una lite violenta all'intervallo. Per la vittima, figlia di immigrati, non sarebbe stata la prima prepotenza subita. Il bambino sarebbe stato portato al Meyer dopo che la scuola ha chiamato la famiglia, non conoscerebbe il nome dell'aggressore, identificato solo da una telefonata di scuse dei genitori.

