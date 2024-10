Niente più Giro, la Farmacia Castellani inaugura la nuova sede

Lafarmacia.Antica Farmacia Castellani ha inaugurato la sua nuova sede in via Cavour, 45. Questo trasferimento rappresenta un passo significativo per la storica farmacia, che continua a evolversi per offrire un servizio sempre più all'avanguardia e in linea con le esigenze dei cittadini della città toscana.

La nuova sede mira a creare un ambiente confortevole e rilassante, dove ogni persona può sentirsi speciale e al centro dell'attenzione. Inoltre è stata progettata con un design moderno e funzionale, includendo spazi ampi e luminosi che favoriscono un'esperienza di acquisto piacevole e intuitiva.

Davide Tavaniello, co-CEO del Gruppo Hippocrates Holding, ha dichiarato: "Siamo estremamente orgogliosi di inaugurare questa nuova sede, che rappresenta un perfetto esempio della nostra visione di una farmacia moderna e accogliente. Vogliamo che ogni cliente/paziente si senta benvenuto e supportato in un ambiente che va oltre la semplice dispensazione di farmaci." Rodolfo Guarino, co-CEO del Gruppo Hippocrates Holding, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di poter festeggiare assieme al team di professionisti della farmacia Castellani e a tutta la comunità di Empoli questa inaugurazione che per noi rappresenta un passo significativo nel nostro percorso di crescita e innovazione".

Farmacia storica, Lafarmacia.Antica Farmacia Castellani serve la comunità di Empoli da oltre due secoli. Nel corso degli anni, la farmacia ha saputo evolversi e adattarsi ai cambiamenti del settore, mantenendo sempre al centro della propria missione la professionalità del farmacista e la cura e l'attenzione verso i cittadini. L'ingresso nel Gruppo Hippocrates Holding nel gennaio del 2020 ha segnato un nuovo capitolo nella sua storia.

