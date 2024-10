Esordio amaro per la Cip Ghizzani che perde con Scandicci

Esordio in salita per la Cip-Ghizzani che trova la sconfitta contro Scandicci pur lottando punto a punto per tutto l'incontro.

La squadra di Buoncristiani parte con il botto conquistando il primo set senza mai cedere il vantaggio alle avversarie. Le ragazze non si fanno sopraffare dall'emozione della prima partita in una categoria superiore e mettono in campo una pallavolo veloce, precisa e ordinata che spiazza le fiorentine. Il time out richiesto da coach De Sisto sul 13-9 non cambia l'andamento del set che riparte con due muri messi a segno dalle castellane. Molti anche gli errori di Scandicci, sfruttati bene da Talluri e compagne che invece non concedono regali e chiudono abilmente sul 25-14.

Nel secondo set la Savino Del Bene rientra in campo in forze. La rotazione della formazione effettuata dai tecnici fiorentini coglie impreparate le nostre ragazze che non riescono ad adattarsi velocemente alla nuova situazione. Buoncristiani chiama immediatamente il suo primo time out e sembra inizialmente rimettere in carreggiata la squadra che riduce il distacco ad un solo punto sul 12-11 per Scandicci. Le fiorentine però prendono nuovamente il largo facendosi beffe del muro delle biancorosse per poi chiudere il parziale in maniera inversa al primo (18-25).

Entrambe le formazioni danno spettacolo nel terzo set, rimanendo punto a punto per tutta la prima metà (5-5, 10-10). Le biancorosse sono le prime ad allungare e a raggiungere quota 20 mandando in visibilio la tifoseria di casa. Ma le fiorentine non ci stanno e con due ottimi turni al servizio riescono a pareggiare sul 20-20 e infine a portare il punteggio completamente in loro favore vincendo 21-25.

La Cip-Ghizzani però non si arrende e continua a lottare anche nel quarto set. Le due squadre si avvicendano al comando per tutta la prima parte del set, ma è ancora un buon turno in battuta di Scandicci a dare il break alle avversarie (11-13). Il distacco aumenta con un buon gioco delle centrali sia in attacco che a muro, ma Talluri e compagne non si perdono d'animo e riescono ad accorciare le distanze fino al 18-19. Purtroppo la rimonta non si concretizza e, durando ancora molta fatica in ricezione, le ragazze cedono definitivamente sul 20-25.

Un esordio che non sorride alla Cip-Ghizzani ma che tuttavia fa ben sperare e pone le basi per il lavoro che i due tecnici dovranno andare a fare nelle prossime settimane. Le ragazze non hanno subito passivamente la pressione della categoria e il doversi confrontare contro una squadra ambiziosa e fisicamente importante, ma hanno aggredito la palla convinte fin da subito come hanno dimostrato nel primo set. Ciò che è mancato è stato lo spirito di adattamento nel secondo set, quando Scandicci ha cambiato marcia, e la continuità nei set successivi. La rimonta delle avversarie nel terzo parziale equivale ad un punto perso; questo e il tira e molla negli altri (loro allungano, recupero, allungano nuovamente etc.) sono riassumibili in brevi e momentanei cali di concentrazione e tensione psicologica e fisica. Su questo ci sarà da lavorare. Come sicuramente, iniziando a fare un lavoro diverso dalla preparazione, già nelle prossime settimane andrà a migliorare l'amalgama nel gruppo dei nuovi innesti a livello di tenuta delle posizioni del campo e relativi spostamenti.

L'asticella si è alzata dallo scorso anno e non sarà facile; ma dopo questa partita, seppur risoltasi in una sconfitta, confidiamo che continuando a lavorare le ragazze possano divertirsi molto in questo campionato.

La prossima settimana la Cip-Ghizzani affronterà una delle big del campionato, Rinascita Volley, arrivata terza la scorsa stagione. L'appuntamento è sabato 19 ottobre alle ore 21.00 al Palacoverciano.

Cip-Ghizzani - SDB Scandicci: 1 - 3 (25-14, 18-25, 21-25, 20-25) Cip-Ghizzani: Anichini (L2), Barnini, Del Carlo, Magherini, Malatesti, Nicosia, Picchianti (L1), Pratelli, Sani, Scardigli, Talluri (K), Tofanari M., Tofanari S., Zingoni; I all. Buoncristiani, II all. Furiesi SDB Scandicci: Bernardeschi (K), Cacciatore, Ciulli, Grossi, Magnani (L), Mapelli, Mencarelli, Menon, Omonoyan, Picchiotti, Pugi, Savioli; I all. De Sisto, II all. Bellucci

