Furto all'impianto del CS Lebowski, avviata raccolta fondi: "Danno economico importante"

I ladri hanno fatto visita al CS Lebowski, facendo razzia nella sede. Hanno rubato pc e danneggiato l'impianto. Per questo adesso la società, una delle più note e apprezzate di Firenze e della Toscana, ha deciso di fare una raccolta fondi per riparare ai danni economici.

Nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 ottobre i ladri hanno fatto ingresso in segreteria all'impianto della Trave a Firenze, in via dei Vespucci. "Tra strumenti della segreteria, in particolare computer portatili, e vari altri articoli, il danno è rilevante, anche perché nei locali laddove non è stato rubato, sono state comunque rotte le porte e buttate all’aria molte cose" scrive il CS Lebowski su Facebook.

Ancora la società: "Non sarà certo questo a farci cambiare idea su quello che da sempre sosteniamo rispetto alla città e ai suoi quartieri, ovvero che la sicurezza non la si ottiene invocando più sorveglianza poliziesca, o l’installazione di telecamere di dubbia utilità. Penseremo tutte e tutti insieme ai modi per mettere maggiormente al sicuro le nostre attrezzature. L’obiettivo di lungo termine resta quello di raggiungere il nostro obiettivo ideale: l’impianto del Lebowski dovrà diventare talmente un patrimonio condiviso dalla città, ed essere così amato dalle persone, che anche i malintenzionati pensino che lì non è il caso di andare a disturbare. Certo, per arrivare a questo punto, gli incidenti di percorso possono - anche se non devono - succedere".

"Per il momento, dobbiamo far fronte a un danno economico non trascurabile". Per questo motivo il CS Lebowski ha avviato una raccolta fondi (si trova QUA). Oppure "vi invitiamo a passare dal campo, sia perché è sempre e comunque la cosa che preferiamo, sia eventualmente per donare piccole attrezzature che possano servire, o per aiutare in qualche riparazione".

