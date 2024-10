Si rifà il seno, l'intervento fallisce: risarcimento di 12mila euro

Voleva rifarsi il seno ma l'intervento non andò bene. L'intervento estetico fu tutt'altro che un successo e adesso una donna di Firenze ha ottenuto un risarcimento da 12mila euro. A riportare la notizia è La Nazione.

Tutto parte con un intervento di mastopessi, che ridà forma al seno cadente. Il medico convince la paziente anche a un'addominoplastica per eliminate i tessuti in eccesso, e anche alla lipoaspirazione per togliere grasso in eccesso. Tutto sembra filare liscio, la donna viene dimessa la sera stessa.

Pochi giorni dopo arrivano le prime complicazioni, la donna prende un antibiotico prescritto dal medico ma non migliora. L'operazione viene ritenuta insoddisfacente, le ferite non guariscono. Sei mesi dopo, il medico le consiglia di ripetere l'operazione ma lei rifiuta.

Il medico legale indica nel mancato posizionamento del drenaggio la guarigione ritardata delle ferite. L'intervento all'addome è inoltre ritenuto non adatto alle condizioni della donna al momento dell'operazione. Inoltre i seni operati sono asimmetrici e deformi.

La donna fa causa al centro e al dottore e chiede 55mila euro di risarcimento. Martedì 15 ottobre il tribunale civile di Firenze condanna i soggetti liquidando alla vittima oltre 12mila euro più circa 5mila euro di spese legali.

