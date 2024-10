In via Matteotti si sperimenta il senso unico: via il semaforo e 12 posti auto in più

Nel centro di Vinci, da sabato 19 ottobre, Via Matteotti diventa a senso unico. Un cambiamento di viabilità che interessa il capoluogo e che permetterà di togliere un semaforo (quello all'incrocio con Via Giovanni XXIII) e aumentare di 12 posti auto i parcheggi disponibili.

La nuova viabilità prevederà così l'istituzione di un senso unico in direzione Parco della Rimembranza o Via Pierino da Vinci, nonché la collocazione di 12 parcheggi in fila sul lato opposto a dove sono già presenti adesso, riservando così la corsia centrale al traffico veicolare.

"Questa modifica ci permetterà di togliere una fase semaforica all'incrocio, accorciando i tempi di attesa, e ci consentirà di realizzare dodici nuovi posti auto – spiega Daniele Vanni, sindaco di Vinci - La revisione della viabilità su quel tratto è sperimentale e servirà per valutare nelle prossime settimane l'efficacia e i possibili disagi della misura, prima di renderla definitiva".

Il provvedimento di viabilità è stato istituito secondo l'ordinanza n. 138 del 16.10.2024.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate