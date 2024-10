Ruba in un B&B, beccato: i tatuaggi lo tradiscono, in manette ladro seriale

Lo hanno sorpreso a rubare a Firenze, ma aveva precedenti anche a Montelupo Fiorentino e in altre zone della Toscana. Lo hanno riconosciuto dai tatuaggi, dopo che era rimasto 'intrappolato' nella struttura dove stava cercando di mettere a segno un colpo. In manette un ladro seriale, che adesso è a Sollicciano.

Lunedì 14 ottobre i carabinieri intervengono in via delle Panche a Firenze in un bed and breakfast, sono segnalati estranei all'interno. Il proprietario si era poco prima accorto che era stata rotta la keybox all'esterno e non poteva aprire la porta della struttura, dato che la chiave era nella serratura all'interno. L'uomo aveva avvertito anche i vigili del fuoco che, sul posto, avevano sentito rumori all'interno e una voce dire "siamo stati presi".

I carabinieri entrano e vedono due persone, una donna e un uomo. Quest'ultimo presenta numerosi tatuaggi, che fanno accendere la lampadina in testa ai militari. Venerdì 11 infatti era avvenuto un furto in una profumeria di viale dei Mille e dai filmati di sorveglianza si intravedeva un ladro pieno di tatuaggi.

Portano il malfattore in caserma e ricostruiscono tutto. L'uomo aveva compiuto furti tra aprile e ottobre a Firenze, Fiesole, Montelupo Fiorentino e Montecatini Terme. Lo arrestano e finisce in carcere. La donna che era con lui viene denunciata.

