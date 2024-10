Salmonella a scuola, i genitori formano un comitato: "Vogliamo chiarezza"

Si sono riunite in un comitato una cinquantina di famiglie i cui figli sono stati vittime dei casi di salmonella nelle mense scolastiche nei comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa e Barberino del Mugello rifornite da Qualità&Servizi.

“Noi siamo qua per dar voce a quella che è stata la sofferenza dei nostri bambini – afferma una portavoce – è nostro dovere come genitori intervenire e prendere una posizione, affinché ciò non si ripeta. Non vogliamo far cadere nel dimenticatoio e non vogliamo neppure stare con le mani in mano ad aspettare notizie e chiarimenti che non arrivano o che, se arrivano, sono spesso discordanti con la realtà e dunque creano ancora più confusione sui fatti".

I genitori del comitato - a cui hanno dato il nome 'Action Salmonella' - contestano i dati forniti dall'assessore regionale alla Salute Simone Bezzini: "Il numero fornito dei ricoveri su Prato è inesatto, manca il dato sui ricoveri avvenuti a Borgo San Lorenzo, i dipendenti positivi inizialmente erano due e ora sono diventati 21. Ma soprattutto non può essere che i nostri figli si siano contagiati con il pasto del 24 settembre, in quanto molti bambini hanno manifestato i primi sintomi già da sabato 21 settembre”.

