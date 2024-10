Valdelsa colpita dal maltempo, circa 80 le persone evacuate. A Castelfiorentino si abbassa l'Elsa

Duramente colpita la popolazione di Castelfiorentino e Certaldo dopo il maltempo che si è abbattuto sulla Toscana tra giovedì 17 e venerdì 18 ottobre. L'Elsa ha tracimato nella zona tra Petrazzi, la frazione di Malacoda e il torrente Pesciola: per cause ancora in corso di accertamento, come riferito dall'amministrazione comunale di Castelfiorentino, gli argini non hanno contenuto l'ondata di piena. Danni ancora da quantificare e allagamenti lungo l'area lungo la vecchia 429, dove si sviluppa la zona industriale. Come riportato oggi dai quotidiani, sono circa un'ottantina le persone evacuate dai due centri più colpiti in Valdelsa.

Castelfiorentino, esondato l'Elsa: il video dei vigili del fuoco

"Su Castelfiorentino in 15 ore sono piovuti circa 70 mm di pioggia per effetto degli oltre 130 mm di pioggia nel Senese. La piena dell'Elsa che ha raggiunto alle ore 01.00 il primo livello di guardia ed è salita intorno alle 06.00 di questa mattina (venerdì 18) a 50 cm dal secondo livello di guardia". Così la sindaca Francesca Giannì nella mattina di ieri, dopo la notte di maltempo.

La maggior parte delle persone evacuate, a Castelfiorentino hanno trovato sistemazione a casa di parenti, amici o nelle strutture ricettive preventivamente contattate dal comune o al palazzetto di viale Roosvelt, circa una decina gli evacuati a Certaldo, inizialmente sistemate negli spazi dei Macelli. Grave la situazione anche nelle campagne di Castelfiorentino, in particolare nella zona di via Pettinamiglio, dove più famiglie sono state evacuate con i gommoni della Protezione civile.

Firmato lo stato di emergenza regionale dal presidente della Regione Eugenio Giani, che ha comunicato poi la richiesta di stato di emergenza nazionale: oltre alle zone della Città Metropolitana di Firenze, ad essere colpite da pioggia torrenziale e allagamenti sono le province di Livorno, Pisa, Siena e Grosseto.

Per la giornata di oggi, sabato 19 ottobre, previsto un nuovo peggioramento in Toscana con precipitazioni diffuse, solo occasionalmente temporalesche. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso fino alla mezzanotte di sabato un codice giallo per rischio idraulico, sul reticolo minore e in alcune aree pure su quello maggiore, e per rischio idrogeologico, con livelli dei corsi d’acqua dunque in aumento, possibili criticità nel deflusso, acqua nelle strade e innesco di frane. I territori interessati coinvolgono nove province su dieci: è esclusa solo Massa Carrara.

Dopo un intero giorno di lavoro di Protezione civile, vigili del fuoco e associazioni di volontariato, stanotte sono proseguite le operazioni per liberare le zone allagate a Castelfiorentino. A disposizione 20 squadre di volontariato di Protezione civile per le famiglie coinvolte, ha spiegato la sindaca tramite social, mentre Alia è pronta all'apertura della strada per le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti. Questa mattina nuovo aggiornamento di Giannì: "L'abbassamento naturale dell'Elsa, le idrovore e le operazioni della notte hanno restituito la vista delle aree allagate. Le squadre della protezione civile sono in fase di organizzazione per i primi interventi". Ecco come si presenta la zona oggi, nelle foto postate dalla sindaca.

(foto da facebook)

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

