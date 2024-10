Solidarietà del gruppo regionale Lega ai poliziotti indagati per i fatti di Pisa

Elena Meini e Giovanni Galli, rispettivamente Presidente e consigliere del gruppo Lega in Consiglio regionale, esprimono la loro solidarietà ai poliziotti raggiunti da un Avviso di garanzia per i fatti risalenti al corteo di Pisa del 24 febbraio scorso, quando la Polizia intervenne durante un corteo di studenti per la situazione in Palestina. I consiglieri auspicano che la Magistratura faccia emergere la realtà dei fatti.

“Desideriamo esprimere la nostra vicinanza ai poliziotti a cui è stato notificato un Avviso di garanzia in merito ai noti fatti di Pisa-affermano Elena Meini e Giovanni Galli, Consiglieri regionali della Lega.”

“Restiamo sinceramente interdetti da questa decisione, ma siamo nel contempo convinti che gli organi competenti sapranno fare piena luce sulla vicenda-proseguono i Consiglieri.” “Tutelare la sicurezza pubblica è compito delle Forze dell’Ordine e non è giusto mettere sullo stesso piano, come anche affermato dal sindacato Sap, chi scende in piazza con l’unico intento di scontrarsi con la polizia e chi deve difendere la legalità; se per la Magistratura è, invece, una sorta di “bomba libera tutti” allora lo dica apertamente-precisano seccamente gli esponenti leghisti.”

“ Noi siamo e saremo sempre, dunque, dalla parte di chi garantisce, quotidianamente e rischiando talvolta anche la propria vita, l’incolumità dei cittadini perbene-concludono i rappresentanti della Lega.”

Fonte: Ufficio Stampa

