Maltempo, allagamenti e strade chiuse a Certaldo

Allagamenti e strade chiuse nel pomeriggio di oggi Certaldo a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio. Dalle prime ore del pomeriggio si registrano allagamenti in particolare nella zona industriale Bassetto e la zona tra via Torricelli, piazza Pertini e via Aldo Moro, e nei pressi del Ponte del Tordino. Alcuni video sui social mostrano gli allagamenti, soprattutto in vi Aldo Moro che infatti è stata chiusa.

Nel giro di 40 minuti è caduta molta acqua, soprattutto nella zona di Sciano, creando qualche difficoltà che però si sarebbe risolta nel giro di qualche ora. Le strade sono state riaperte e anche nella zona di Bassetto sono state risolte le criticità. Il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli sta monitorando la situazione e ha aggiornato sulla situazione attraverso i suoi canali social spiegando di aver definito "in urgenza con il nostro centro operativo comunale tutte le azioni eventualmente necessarie e urgenti per la provvisoria messa in sicurezza".

Anche il livello del fiume Elsa e dei torrenti non sarebbero preoccupanti. Il presidente Giani ha comunicato che "il colmo di piena momentaneo dell’Elsa a Castelfiorentino sotto il primo livello di guardia". Preoccupa, invece, la perturbazione che sta attraversando Grosseto e Siena, che ha già provocato danni, e che potrebbe riversarsi nelle prossime ore sul territorio. Resta attiva l'allerta meteo nell'Empolese Valdelsa per tutta la giornata di domani.

