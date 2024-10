Picchia e costringe la moglie a entrare nella cuccia del cane: denunciato

Botte e minacce, fino a costringerla a mettersi a quattro zampe ed entrare nella cuccia del cane. A Siena un uomo è stato denunciato dalla moglie dopo un anno di gravi maltrattamenti, che non avrebbero risparmiato nemmeno i figli minorenni.

Secondo quanto riportato da La Nazione Siena, che ha pubblicato la notizia, le violenze sarebbero andate avanti dall'estate 2022 allo scorso gennaio.

Oltre ad averla spinta con forza all'interno della cuccia del cane, in un'altra occasione l'uomo, dopo averla presa per il collo e picchiata facendola cadere, avrebbe afferrato anche uno dei figli intervenuto per aiutarla. Nel novembre scorso ancora una lite e l'ennesima aggressione da parte del marito: dopo aver rotto alcuni piatti, l'avrebbe afferrata per i capelli e tolto i vestiti, costringendola poi a uscire di casa con soltanto la biancheria addosso.

