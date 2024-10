Immigrazione clandestina, Polizia di Stato: "A Firenze un’espulsione al giorno nell’ultima settimana"

Quest’ultima settimana la Polizia di Stato ha espulso 5 cittadini stranieri, la maggior parte dei quali, oltre a non essere in regola con gli obblighi sul soggiorno, sono stati denunciati nel corso della loro permanenza in Italia per diversi episodi sfociati soprattutto in reati contro la persona, contro il patrimonio o nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il Questore Maurizio Auriemma ha dato esecuzione a questi provvedimenti emessi (ad eccezione di uno disposto dall’Autorità Giudiziaria) dal Prefetto di Firenze, con l’immediato imbarco verso il proprio Paese di Origine o, in alternativa, con l’accompagnamento degli stessi in Centri per Rimpatri della Penisola da dove, ultimate a loro volta le procedure di rito, verranno rimpatriati.

Nello specifico, queste procedure amministrative, seguite ed elaborate dagli agenti della Squadra Espulsioni dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze hanno interessato principalmente cittadini stranieri originari dell’Albania, Nigeria e Marocco.

Tra questi anche un cittadino marocchino di 23 anni ed uno di 30; il primo era finito in carcere per una serie di illeciti (indagato tra l’altro anche per sequestro di persona), il secondo principalmente per reati contro la persona (tra i quali è stato indagato anche per maltrattamenti in famiglia). Una volta scarcerati da Sollicciano, sulla base della loro acclarata irregolarità sul territorio italiano, sono stati espulsi con contestuale decreto di trattenimento presso un CPR del Centro Italia firmato dal Questore di Firenze, in attesa di essere rimpatriati nel proprio Paese di origine.

Su un cittadino albanese di 44 anni, fermato invece durante un servizio straordinario di controllo del territorio delle volanti e delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Toscana coordinate dalla Questura, è risultato pendente un’espulsione giudiziaria emessa dal Tribunale di Firenze in sostituzione della reclusione a seguito di una condanna per una frode. Lo stesso è stato accompagnato dalla Squadra Espulsioni dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze all’aeroporto di Fiumicino dove è stato poi imbarcato per essere rimpatriato nel Paese di origine. Anche quest’ultimo, come gli altri, non potrà rientrare in Italia per i prossimi 3 anni. Stessa cosa per un altro cittadino albanese di 27 anni al quale era stato rifiutato il permesso di soggiorno.

Nelle ultime settimane sono complessivamente 16 i cittadini stranieri nei cui confronti si sono concluse in tempi record le procedure di espulsione dall’Italia a cura della Polizia di Stato.

L’Ufficio Immigrazione continua incessante la sua importante e delicata attività che, oltre a garantire la migliore accoglienza possibile ai cittadini stranieri che decidono di lasciare la propria terra d’origine con il sogno di una nuova vita, propone e dà materiale esecuzione alle espulsioni di coloro che, non rispettando le regole, vengono denunciati in più circostanze dalle nostre forze di polizia cittadine.

Notizie correlate