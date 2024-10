Montespertoli, si riunisce il consiglio comunale: i temi trattati

Montespertoli: Consiglio Comunale il 30 ottobre

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce mercoledì 30 ottobre, alle ore 21:15, su convocazione della Presidente del Consiglio Jessica Ghizzani.

L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.

I cittadini sono invitati a partecipare di persona o, in alternativa, a seguire la seduta sul canale YouTube dedicato: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

L'ordine del giorno prevede:

1. Surroga Consigliera Comunale dimissionaria Lepri Lisa e convalida consigliere eletto;

2. Approvazione verbale seduta precedente;

3. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

4. Comunicazioni al Consiglio Comunale di prelevamenti dal fondo di riserva ai sensi dell’art. 166 del D.lgs 267/2000;

5. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito allo sfalcio dell’erba lungo i marciapiedi e sulle aree pubbliche;

6. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito alle infiltrazioni d’acqua plesso scolastico “R. Fucini” – palestra ed aule;

7. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito alle detrazioni TARIC anno 2024;

8. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito alle entrate da imposte e oneri di urbanizzazione 2019-2024;

9. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito al rifacimento manto stradale e completamento della metanizzazione di via Montelupo;

10. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito al numero Utenze Tari/Taric anni 2022-2023-2024;

11. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito a Via Mandrie di Sotto loc. Baccaiano e carenza di parcheggi sulla via Volterrana Nord;

12. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito a l’abbattimento barriere architettoniche negli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche;

13. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito alla TARIC - Detrazione IDA (Indennità di Disagio Ambientale);

14. ODG presentato dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito all’inadeguatezza delle compensazioni ottenute per il Biodigestore;

15. ODG presentato dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito a scuola equa - a sostegno dell’educazione sessuale e affettiva nelle scuole;

16. ODG presentato dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito a previsione di entrata per Alia Servizi Ambientali Spa per TARIC anno 2024 per il solo Comune di Montespertoli;

17. ODG presentato dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito a risarcimenti dei familiari delle stragi nazi-fasciste;

18. ODG presentato dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito a contrasto al ddl Sicurezza;

19. Recesso adesione del Comune di Montespertoli dall’A.I.C.C.R.E. (Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa);

20. Surroga Consigliera dimissionaria in rappresentanza della minoranza in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa;

21. Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra il Comune di Lastra a Signa e Montespertoli;

22. Statuto dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa: modifica art. 6, comma 1 lett. N);

23. Premio Sportivo dell’anno: approvazione nominativi anno 2024;

24. Variazioni al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione 2024/2026 ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000;

25. Approvazione aggiornamento del programma comunale degli impianti di trasmissione anno 2024 e regolamento per l’installazione di impianti di telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale n. 49/2011;

26. Accorpamento al demanio stradale ex art. 31, comma 21, Legge 448/1998 aree costituenti porzioni del sedime stradale di Via Trecento.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

