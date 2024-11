Al PalaEstra grande match tra Emma Villas Siena e Cuneo

Giorno di vigilia per la Emma Villas, che domani pomeriggio torna in campo per quella che sarà la sesta giornata del campionato di serie A2. Sarà una sfida affascinante perché i senesi sfideranno Cuneo, una delle formazioni accreditate per la vittoria del torneo. Il match prenderà il via al PalaEstra alle ore 17,30 (la biglietteria in viale Sclavo sarà aperta a partire dalle ore 16).

Il turno infrasettimanale non è stato positivo né per i senesi né per i piemontesi. Cuneo ha infatti perso in casa, al tiebreak, contro Reggio Emilia mentre la Emma Villas è uscita sconfitta per 3-0 nel palazzetto dello sport di Macerata. I toscani hanno avuto set point sia nel secondo che nel terzo set, ma non sono riusciti a sfruttarli. Entrambi i parziali, che sono stati decisi ai vantaggi, sono infatti stati vinti dai padroni di casa marchigiani.

La classifica vede Cuneo in quarta posizione con 10 punti all’attivo, e un ruolino fin qui di tre vittorie e due sconfitte. Siena è undicesima con 6 punti.

Così il centrale della Emma Villas Siena Stefano Trillini alla vigilia del match: “Sarà una partita molto interessante perché Cuneo è una squadra molto forte, ben attrezzata e con tanta esperienza. Sarà una gara complicata. Noi veniamo da un periodo non buono, sarà importante cercare di riscattarsi in questa occasione. Hanno perso l’ultima partita, ma questo vuol dire poco. Stanno giocando bene, hanno fatto un ottimo mercato e ci daranno sicuramente del filo da torcere. Dalle difficoltà si esce lavorando al massimo ogni giorno in palestra. Noi conosciamo quelle che sono le nostre qualità, vogliamo farle vedere sul taraflex”.

Queste le parole dello schiacciatore della Emma Villas Siena Alan Patrick Araujo: “Qui a Siena e in questa squadra sto sempre meglio. Faccio quello che serve alla squadra, sia se vengo schierato come schiacciatore che come opposto, il mio obiettivo è sempre quello di cercare di fare delle buone prestazioni. Andiamo in campo a testa alta, dobbiamo essere positivi e lavorare al massimo giorno dopo giorno”.

Il match contro Cuneo verrà quindi giocato domenica 3 novembre, con inizio alle ore 17,30. La prevendita per assistere alla gara è attiva online, nel circuito CiaoTickets. Il biglietto intero avrà il costo di 15 euro, il ridotto costerà invece 9 euro. Le riduzioni si applicano a tesserati Fipav, over 70, ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni.

La biglietteria sarà aperta dalle ore 16. Chi si è abbonato avrà anche l’occasione di ritirare le proprie tessere stagionali.

Fonte: Emma Villas Siena - Ufficio Stampa

