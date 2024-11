Incidente di Selvatelle: è morto il 73enne Mario Neri, investito mentre attraversava sulle strisce pedonali

Non ce l'ha fatto Mario Neri, il pensionato di 73 anni originario di Ponsacco è deceduto ieri a seguito di un grave incidente stradale avvenuto a Selvatelle (Terricciola). A darne notizia è il quotidiano Il Tirreno nell'edizione di oggi. Mercoledì 30 ottobre l'uomo stava attraversando sulle strisce pedonali in via Volterrana quando è stato investito da un'auto, che si era fermata ma sarebbe stata poi tamponata da un furgone.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che un furgone che seguiva l'auto non sia riuscito a fermarsi, abbia tamponato quest'ultima, provocando un violento impatto con il Neri che è stato sbalzato contro il parabrezza. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e, nonostante i tentativi di rianimazione, è stato dichiarato clinicamente morto ieri e i familiari hanno autorizzato l'espianto degli organi.

Neri lascia la moglie e due figlie, al cordoglio si unisce anche Gaetano Infurna, genero della vittima che ricopre la carica di consigliere comunale a Terricciola.

