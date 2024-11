Forzata la porta della sede della Lega a Firenze

“Durante la notte hanno forzato la porta. Essendo blindata non sono riusciti ad entrare, ma hanno fatto danni per circa 1000€. È verosimile pensare che abbiano provato ad introdursi per danneggiare più che rubare non essendoci altro che colla e manifesti - afferma Luca Baroncini segretario regionale del Carroccio - Qualunque sia la ragione è un atto violento e criminale, il dodicesimo da quando abbiamo aperto la sede in viale Corsica a Firenze. Ogni mese siamo vittime di atti vandalici come scritte offensive, sputi, vetri e porte rotte, offese a noi e a Matteo Salvini. È chiaro che questi atteggiamenti hanno una matrice politica da parte di gente che si dice di sinistra e contraria alle nostre idee, ma che in realtà sono solo delinquenti. Abbiamo ovviamente sporto denuncia alle autorità competenti, ci sono le telecamere, e quindi confidiamo nell’individuazione dei colpevoli” - prosegue Baroncini, che conclude: “Solidarietà a tutti i militanti che a titolo di volontariato si impegnano per tenere aperta quella sede e ai segretari di sezione e provinciale di Firenze. La nostra attività va avanti. Nessuno può intimidirci”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il leader della Lega Matteo Salvini: “Non ci faremo intimidire. Ringrazio tutti i meravigliosi militanti della Lega Toscana, che sta crescendo in termini di iscritti rendendoci ancora più forti e radicati. Chi tenta di fermarci con la violenze e le intimidazioni resterà deluso: andiamo avanti a testa alta e con sempre maggiore determinazione”.

Fonte: Lega Toscana

Notizie correlate