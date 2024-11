A partire dal 19 novembre prende il via il percorso coreografico dedicato a coppie o a nuclei di madri e figlie/i, padri e figlie/i a partire dai 10 anni, di tutte le abilità, anche senza conoscenze specifiche sui linguaggi del corpo e della danza, AGORÀ MADRI E FIGLI - PADRI E FIGLI al Museo di Arte Sacra di Montespertoli, a cura del danzatore e coreografo Virgilio Sieni, artista attivo in ambito internazionale per le massime istituzioni teatrali, musicali, fondazioni d’arte e musei.

Il percorso si inserisce in Officine del Gesto / Piccoli Musei 2024, progetto di Virgilio Sieni pensato e sviluppato per l’area metropolitana di Firenze e fondato sull’attivazione di officine culturali permanenti in relazione ai musei e luoghi d’arte che co-partecipano alla geografia della città. Il progetto ruota intorno alla questione della frequentazione e conoscenza del patrimonio culturale e ricerca le declinazioni e i modi di abitare e vivere gli spazi museali: spazi di incontro e sensibilizzazione per intraprendere un viaggio condiviso su memoria, tradizione e potenzialità esperienziali dei territori, sempre messi in dialogo con i linguaggi contemporanei dell’arte.

AGORÀ MADRI E FIGLI - PADRI E FIGLI è un ciclo di cinque incontri rivolto a coppie o nuclei di madri e figlie/i, padri e figlie/i a partire dai 10 anni, che prende ispirazione dai dipinti che raffigurano la Madonna col Bambino. Queste fonti pittoriche presenti nei Musei di Arte Sacra, che racchiudono gli slanci artistici, poetici e ancestrali degli artisti, guideranno i partecipanti nella creazione di azioni coreografiche focalizzate sulla relazione filiale.

Il percorso culminerà in una visione pubblica prevista domenica 24 novembre alle ore 11.00 presso il Museo di Arte Sacra di Montespertoli. Il progetto è ideato e guidato da Virgilio Sieni, affiancato dall’assistente Mara Roberto, in collaborazione con Mariagrazia Portera.

«Siamo orgogliosi di ospitare il progetto Agorà Madri e Figli – Padri e Figli, un’iniziativa che porta il nostro Museo d’Arte Sacra al centro di un’esperienza unica di connessione tra arte e comunità. Attraverso il linguaggio del gesto, questo percorso offrirà a genitori e figli l’opportunità di esplorare il patrimonio artistico del nostro territorio in un dialogo intimo e profondo, ispirato dalle rappresentazioni della Madonna col Bambino. Il progetto di Virgilio Sieni rappresenta appieno il valore che il Comune di Montespertoli attribuisce alla cultura come strumento di incontro, riflessione e crescita collettiva. Ringraziamo tutti i partner coinvolti e invitiamo le famiglie del territorio a partecipare a questo percorso che promuove l’arte come esperienza viva e condivisa». dichiara Alessandra De Toffoli, Assessore alla cultura del Comune di Montespertoli.

«Da responsabile dei musei reputo che la proposta ed il progetto della produzione Virgilio Sieni sia una grande opportunità non soltanto per coloro che parteciperanno al progetto e quindi ai laboratori, ma anche per coloro che potranno partecipare in vista della restituzione che si terrà domenica 24 novembre alle ore 11:00 presso il Museo di Arte Sacra di San Piero in Mercato. In altre occasioni il museo è stato contenitore di iniziative culturali e sono convinta che anche questa volta con le opere esposte e quanto verrà realizzato dall’ingegno di Virgilio Sieni, sarà un connubio d'arte, di danza e d'espressione molto interessante» aggiunge Daniela Brenci, Responsabile dell'Ufficio Cultura, Promozione del territorio, Musei e Biblioteca del Comune di Montespertoli

Le prove saranno dal 19 al 23 novembre e avranno la durata di un’ora al giorno, si terranno nella fascia pomeridiana/serale (ore 16-19). Gli orari verranno concordati insieme ai partecipanti.

La performace sarà domenica 24 novembre, alle ore 11:00. La partecipazione è gratuita. Per la buona riuscita del progetto è richiesta la disponibilità per tutti i giorni di prove indicati in calendario e per la presentazione pubblica. L'iscrizione è aperta entro il 12 novembre: è necessaria la compilazione del modulo a questo link: https://virgiliosieni.wufoo.com/forms/zv4prfs008ij2a/

OFFICINE DEL GESTO / PICCOLI MUSEI 2024

Un progetto di Virgilio Sieni. Realizzato dal Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, Città Metropolitana di Firenze e MIC.

Con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, Comune di Empoli, Comune di Montelupo Fiorentino e Comune di Montespertoli. In collaborazione con BEGO Museo Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino, Museo di Arte Sacra “Santa Verdiana” di Castelfiorentino, Museo della Collegiata di Sant’Andrea di Empoli, Museo d’Arte Sacra di Montespertoli. In collaborazione con Casa di Riposo Ciapetti di Castelfiorentino, RSA Vincenzo Chiarugi di Empoli, RSA Il Castello di Montelupo Fiorentino.

Informazioni sul progetto:



e-mail: accademia@virgiliosieni.it tel. +39 055 2280525 Whatsapp: +39 331 2922600

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

Notizie correlate