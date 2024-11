Ignora il divieto di avvicinamento, arrestato 41enne

I Carabinieri della Stazione di Buti hanno arrestato ieri un uomo di 41 anni con precedenti penali per aver violato un ordine del tribunale che gli vietava di avvicinarsi alla sua ex fidanzata. Nonostante fosse monitorato con un braccialetto elettronico, l'uomo è stato trovato in sua compagnia, dopo che lei aveva volontariamente disattivato il dispositivo. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, l'uomo è stato poi rilasciato.

L’Arma ricorda l’importanza di denunciare ogni forma di violenza, in particolare quella domestica, ribadendo il suo impegno nel garantire sicurezza e protezione a tutte le vittime.