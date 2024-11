Spinge l'arbitro dopo l'espulsione, giovane calciatore squalificato per 4 anni

Per aver fortemente spinto al torace l'arbitro, dopo essere stato espulso, un giovane giocatore dello Scandicci 1908 è stato squalificato dal giudice sportivo della Figc per quattro anni. L'episodio è avvenuto nella la partita Coiano S.Lucia Prato-Scandicci 1908, finita 1-0, nel campionato Under 15 Giovanissimi Regionali del girone A. In seguito al provvedimento disciplinare nei suoi confronti, il giovane come riportato nella motivazione della squalifica "offendeva più volte il direttore di gara spingendolo fortemente con le mani a pugno sul petto procurandogli forte dolore e facendolo indietreggiare per oltre un metro". Dopo l'incontro l'arbitro si è recato in ospedale a Pistoia, dove gli è stata riscontrata "una contusione sternale".

Notizie correlate