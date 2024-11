Colpisce e minaccia marito e figlio, allontana 54enne

Una 54enne è stata allontanata dalla casa di famiglia dopo reiterate violenze nei confronti di marito e figlio. La polizia è intervenuta in Valdinievole dopo la denuncia dell'uomo.

Il quadro familiare, riportano gli agenti, "evidenzia una situazione particolarmente critica caratterizzata da ripetuti maltrattamenti, con minacce di morte, insulti, atteggiamenti prevaricatori e intimidatori, posti in essere dalla donna, in frequente stato di alterazione dovuta all'assunzione di bevande alcooliche, nei confronti del marito e del figlio nonché la commissione ripetuta del reato di lesioni in danno dell'uomo che, in diverse occasioni, ha dovuto far ricorso alle cure mediche".

Per questo la donna è stata allontanata e le è stato imposto il divieto di comunicare con le vittime con qualsiasi mezzo.

Notizie correlate