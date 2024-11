Mancata sicurezza sul cantiere, denunciato

Il 6 novembre a Palaia i carabinieri, durante uno specifico servizio volto ad assicurare l’osservanza delle Normative sulla sicurezza nei cantieri edili, hanno denunciato un 31enne residente a Ponsacco. Questi è accusato di "aver omesso di predisporre opere provvisionali atte a prevenire il pericolo per i lavoratori di cadute dall’alto". Nella stessa circostanza è stata sospesa l’attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono state elevate ammende per complessivi 2278 euro e sanzioni amministrative per un totale di 3000 euro.

