Lupi sconfitti al tie break a Sassuolo

Dalla battaglia sportiva del Pala Paganelli la Codyeco Lupi esce con un solo punto, con la prima sconfitta, ma per nulla ridimensionata, nelle possibilità e negli obiettivi.

La Kerakoll di “Pupo” Dall’Olio, ottima squadra, tra le “big” di questo girone, era reduce da due sconfitte e ha approcciato la partita con straordinaria intensità ed efficacia: servizio potente, difesa organizzata, contrattacco aggressivo, quasi mai a piazzare, sempre tirando i colpi, sulle mani o fuori dal muro. I Lupi non hanno saputo rispondere adeguatamente dal punto di vista del ritmo e dell’intensità, e nei primi due set hanno inseguito senza trovare le misure, ma sono comunque riusciti a lottarsi i parziali fino all’ultimo pallone, senza uscire dalla gara.

Rimanere lì a lottare, anche sotto nel punteggio, anche senza trovare i colpi migliori, è stato importante, perché appena la Kerakoll ha tolto il piede dall’acceleratore, forse troppo in confort per l’andamento della terza frazione, i Lupi si sono fatti trovare pronti alla zampata: break di 0-5 nel momento caldo del set decisivo, e quarto parziale giocato praticamente in controllo con numeri completamente diversi rispetto ad inizio gara.

Il tutto con la spinta incessante della Curva Parenti e dei tanti tifosi al seguito, che ci hanno sempre creduto e non hanno mai smesso di incitare i ragazzi di Pagliai.

Dando uno sguardo ai numeri complessivi, la Codyeco ha murato di più (16 a 10), attaccato meglio (41% contro 38%), e ha avuto il top scorer della gara (capitan Colli, 26 punti a tabellino per lui). La vera arma in più di Sassuolo è stato il servizio e infatti al tie-break, sul 12-11 per i padroni di casa, gara apertissima, l’opposto Edoardo Sartoretti ha avuto il braccio e il coraggio per tirare le due bombe dai nove metri che hanno fatto saltare il banco, nonostante il generoso tentativo di recupero da parte degli ospiti. Un 15-13 finale che rende l’idea di quanto sia stato lottato il match.

Per la Codyeco, quattro punti da due trasferte già sulla carta difficilissime. Necessario smaltire fatica, anche mentale, e ricaricarsi per il derby toscano con la Maxitalia Jumboffice Sestese in programma sabato prossimo.

La lunga e complicata cronaca del match non può che iniziare con gli starting-six delle due formazioni. Kerakoll Sassuolo: Zambelli-Edoardo Sartoretti, in banda Anceschi e Luca Sartoretti, Bombardi-Bertoni centrali, Daolio libero. Per la Codyeco: Mignano e Da Prato, Colli e Pahor coppia di schiacciatori, Simoni e Caproni in posto tre, Civinini libero.

1set. la Kerakoll parte carica, si aggiudica gli scambi lunghi e segna il primo break, 6-3. Time-out Pagliai. I padroni di casa sono organizzati in difesa ed efficaci nel contrattacco, soprattutto con l’opposto Sartoretti, mentre la Codyeco non riesce ad esprimere il proprio gioco: 13-8. Sassuolo non cala e con un gran turno di servizio di Luca Sartoretti scappa di nuovo via: 17-11, secondo discrezionale della panchina biancorossa. Il servizio ospite non incide, Pagliai prova la carta Camarri sul 19-14, ma Bertone tira forte sulle mani e ottiene subito il side-out. Una gran giocata del subentrato Giuriati favorisce il 23-20 di Luca Sartoretti ma una “pipe” di Colli tiene aperto il parziale. Odorici, entrato con Giuriati per il doppio cambio, chiude a muro Pahor, ma lo schiacciatore sloveno si riscatta sulla palla successiva annullando il primo set-point. La chiude Odorici, 25-22.

2set. Un ace di Colli apre le danze del secondo set, ma anche Sassuolo spinge tanto in battuta e trova subito il break giusto mettendo in difficoltà la ricezione ospite: 8-4. Pagliai ferma il gioco e cerca di riorganizzare la fase sideout. Al rientro Bombardi chiude la strada a Da Prato. Il set sembra la fotocopia del precedente. I Lupi non riescono ad arginare il gioco avversario. Sul 16-11 Matteini avvicenda Da Prato. Il secondo discrezionale della panchina biancorossa arriva sul 18-13. Rientra Da Prato. Sul 20-16 c’è Camarri in battuta e sul primo servizio Simoni guadagna il muro punto: 20-17, time-out Dall’Olio. Al rientro, errore diretto di Edoardo Sartoretti, Codyeco a -2, quindi muro di Simoni e Colli sullo stesso opposto di casa. La serie di Camarri prosegue e porta al pareggio di Colli. Bertone interrompe il break ospite ma, recuperato l’equilibrio, i Lupi se la giocano. Sul 21-21 secondo time-out per la panchina Kerakoll. Errore in servizio di Mignano, ace di Bertone, 23-21. Il side-out lo ottiene Colli. Cambio tattico con Maletaj per Pahor. Un’invasione regala due set-point alla Kerakoll: il primo lo annulla Da Prato, sul secondo va a chiudere Poli.

3set. La Kerakoll, sulle ali dell’entusiasmo, apre il gas già dai primi punti. 6-2. Pagliai si gioca il doppio cambio, dentro Camarri e Attuoni. Side-out Pahor, Colli muro a uno su Edoardo Sartoretti, i Lupi ci provano ma Sassuolo è reattiva sui contrattacchi e trova in Luca Sartoretti un terminale offensivo letale. Pagliai ferma il gioco sul 10-5, poi chiude il doppio cambio, ma Sassuolo è sul pezzo e non molla niente. Due attacchi vincenti di Colli danno fiato agli ospiti mentre Soli torna in campo come nel set precedente. Sul 15-10 dentro Baldaccini, poi Matteini per Pahor. Ancora una volta Santa Croce si riavvicina sul finale, 20-17, con Dall’Olio che chiede time-out. Errore Anceschi e Colli a segno: 20-19. Il pareggio è firmato ancora da Colli, con Dall’Olio che chiude precipitosamente il doppio cambio, tornando in attacco a due. Vantaggio Lupi con Simoni, secondo time-out Kerakoll. Simoni concede il bis, i Lupi ci credono. Sartoretti mette la palla in rete, + 3 Codyeco. Tre set point Lupi per riprendere la partita. Il primo lo annulla Edoardo Sartoretti, sul secondo si impone Pahor.

4 set. La Codyeco inizia con Baldaccini in campo, Dall’Olio invece sceglie Soli al posto di Anceschi. Gli ospiti ci credono. Colli mette le mani su Sartoretti, 6-8 e time-out Dall’Olio. La Curva Parenti, che non ha mai smesso un secondo di incitare i ragazzi, è trascinante. “Chi non canta non ci crede”. I Lupi combattono palla su palla, e difendono con le unghie il + 2. Un pallonetto di Colli chiude un’azione lunghissima e regala il +3. Errore diretto in attacco dei padroni di casa e S. Croce scappa via, 12-16. Sul 13-17 Pagliai prova ancora con Camarri in battuta, ma Soli in attacco annulla il tentativo. La Kerakoll prova a rientrare, e ci riesce con tre azioni di grandissima qualità. Sul 17-17 Pagliai chiama time-out. Il side-out lo strappa un Colli a pieni giri. Errore di misura per Edoardo Sartoretti, 17-19. I biancorossi riprendono fiato e margine. 17-21 con Mignano al servizio, poi Simoni mura Bertone, +5. Il contrattacco dello stesso Simoni guadagna il primo di una bella serie di set-point, subito finalizzato.

5set. Il tie-break parte con qualche tensione per una decisione arbitrale contestatissima dai Lupi. Kerakoll vola 3-1, rimedia Colli. Sul 4-3 Bombardi intercetta a muro un diagonale del capitano, Sassuolo a +2. Grandissimo servizio di Luca Sartoretti per il 6-3, time-out di Pagliai. Baldaccini e Civinini si alternano nel ruolo di libero. Si gira 8-4. La Kerakoll è di nuovo “on fire” spinta dai servizi, i Lupi provano ad avvicinarsi per giocarsela in volata. Sul 9-6 Simoni concretizza la freeball. Dall’Olio chiama il time-out. Al rientro Soli mette a terra il 10-7, poi replica per l’11-8. Ancora Colli trascina i suoi, 11-9, dentro Camarri per tirar fuori qualcosa in più dalla fase break. Altro punto Lupi, poi discrezionale per Dall’Olio. Al rientro il palleggiatore ospite trova l’ace, poi spezza la serie Soli: 12-11 Sassuolo. Va in battuta Edoardo Sartoretti e trova una bomba dai nove metri, time-out Pagliai. Ancora Sartoretti, ace e tre match-point per la Kerakoll. Il primo lo annulla Colli. Il secondo Simoni a muro. La battuta di Mignano, però, vola via sul 14-13. Fine delle ostilità, un punto d’oro per come si era messa.

Kerakoll Sassuolo-Codyeco Lupi S. Croce 3-2

Parziali: 25-22, 25-23, 22-25, 17-25, 13-15

Kerakoll Sassuolo: Odorici 2, Zambelli, Montesion, Soli 11, Giuriati, L. Sartoretti 16, Degoli, Anceschi 11, Daolio (L), Bombardi 10, Bertoni 6, Luppi (L), E. Sartoretti 20, Gavazzi. All. Dall’Olio

Codyeco Lupi S. Croce: Civinini (L), Baldaccini, Maletaj, Camarri 1, Baldini, Pieri, Colli 26, Matteini 2, Simoni 17, Da Prato 13, Caproni 7, Mignano 1, Pahor 12, Attuoni. All. Pagliai Alessandro 2^ All. Bocini Luca

Arbitri: Andrea Natalini, Antonio Moscardi

Fonte: Ufficio stampa

