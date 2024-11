Accoltellò un uomo, evade dai domiciliari: arrestato 22enne

I Carabinieri di Cascina hanno arrestato un 22enne, residente nel comune, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Pisa. Il giovane, precedentemente sottoposto all’obbligo di dimora, ha violato ripetutamente la misura, motivo per cui è stato trasferito in carcere. È indagato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e per tentato omicidio. Il 21 aprile scorso, avrebbe aggredito un uomo con un coltello, ferendolo gravemente alla schiena, tanto da richiedere un ricovero urgente in codice rosso. Il 22enne è stato portato nel carcere di Pisa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

