Empoli Città del Natale, conferme e novità della quinta edizione. L'obiettivo? "Superare record visitatori"

Il Natale è già arrivato a Empoli. La quinta edizione di 'Empoli Città del Natale' illuminerà il centro storico e le strade della città a partire da sabato 16 novembre. Empoli sarà capofila del “Natale in Toscana” insieme alle città di Poggibonsi, Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli e Grosseto.

Empoli, grazie alla sua posizione strategica rispetto ai principali capoluoghi toscani, sta attirando sempre più l'attenzione dei tour operator. Ampliare l'offerta turistica è quindi fondamentale per supportare anche la crescita economica locale. Non beneficiando del turismo estivo come altre città toscane, la città ha trovato una nuova vocazione turistica concentrandosi sul Natale e diventando così un punto di riferimento in Toscana.

I numeri parlano chiaro: lo scorso anno la Città del Natale, secondo gli organizzatori, avrebbero attirato quasi 900.000 visitatori da tutta la Regione con un fatturato di oltre 30 milioni di euro. Con un tale successo alle spalle, "l’obiettivo per il 2024 è superare questo record. Abbiamo fatto un percorso importante e puntiamo a farlo crescere ulteriormente. I record sono fatti per essere battuti”, così Gianluca d’Alessio, Responsabile di Confesercenti Empolese-Valdelsa.

Empoli Città del Natale: mappa e novità

La manifestazione si estenderà in tutto il centro, partendo da Piazza Don Minzoni, dove una stella luminosa darà il benvenuto ai visitatori in arrivo dalla stazione. Le installazioni proseguiranno lungo il centro storico fino a raggiungere il Winter Park in Piazza Matteotti, che quest’anno offre nuove attrazioni.

"Le novità sono tante e dislocate in tutto il centro storico - racconta d’Alessio - Per quanto riguarda le installazioni, in Piazza Farinata degli Uberti è stato allestito un grande albero di Natale in Piazza Farinata degli Uberti, che farà da sfondo al raddoppiato mercatino natalizio". Anche i più piccoli avranno il loro spazio, con Il Magico mondo di Babbo Natale nel Chiostro degli Agostiniani.

La principale novità è la “via Leggendaria” al Palazzo Leggenda di via Paladini, dove i bambini potranno visitare la Casa delle Principesse e delle Mascotte. In questo spazio i bambini potranno visitare la Casa delle Principesse e delle Mascotte. Ma le sorprese non finiscono qui: sempre in via Paladini sarà allestito anche il Mattoncini Village.

Il programma dell'inaugurazione di sabato 16 novembre.

Alle 18:30 ci sarà l’accensione del “Grande Albero di Natale”, proveniente direttamente da Londra, alto 17 mt., che il pubblico potrà ammirare in Piazza Farinata degli Uberti, sarà poi la volta della Grande parata che percorrerà il centro storico e della Grande nevicata artificiale, per poi procedere con l’accensione delle proiezioni natalizie sui palazzi di tutte le città che fanno parte di questo circuito natalizio.

Sono 16 le grandi installazioni luminose presenti, fra queste, oltre al “Grande albero di Natale” e alle “Mani della Vita”, ci saranno: la “Ghianda” la più grande opera d’arte scultoria luminosa d’Italia, lunga 20 mt e alta 9 mt., “la Natività luminosa” più grande d’Italia alta 10 mt. , il “Babbo Natale” luminoso alto 6 mt., la “Carrozza a cavallo con la grande zucca” lunga 12 mt e larga 4, il “Pacco regalo gigante” anche attraversabile, alto 6 mt. e largo 5, “Teddy's Christmas Natale” alto 3,5 e lungo 2 mt., un “Quadro luminoso” di 3 mt. per 2, un grande “Podio”, una “Pedana luminosa con Minnie e Topolino” e molte altre meravigliose opere

Cosa si può fare a Empoli Città del Natale

Ad Empoli si potrà viaggiare con il trenino turistico per la città o salire sulla splendida Giostra a cavallo. I visitatori potranno anche passeggiare tra le 70 baite bianche dei mercatini di Natale, con prodotti gastronomici e artigianali tipici. Per i più piccoli torna anche la mascotte simbolo della manifestazione, sarà possibile conoscerlo e scattare una foto ricordo: nella Casa di Ciuchino “Empolino”, dentro l’albero di Natale, aprirà le porte Il Magico Mondo di Babbo Natale che permetterà di vedere e visitare la casa di Babbo Natale.

Un’esperienza indimenticabile per i bambini: si parte dal Polo Nord, con un simpatico orso polare e una vera e propria nevicata, passando poi per il bosco incantato con le renne di Babbo Natale, per concludere con la visita all’ufficio postale degli elfi, per scrivere la letterina dei desideri, con la foto di rito con Santa Claus sulla magica poltrona di velluto rosso. Ci sarà anche la Casa delle principesse e dei supereroi: un’attrazione dove i bambini potranno dedicarsi ad attività laboratoriali in compagnia degli idoli delle fiabe e dei cartoni animati. La Parata di Natale di Empolino, la mascotte ufficiale, insieme ai suoi aiutanti e ad un’allegra banda di musicisti, faranno una festosa incursione musicale per le vie del centro.

Fra le altre attrazioni: il Winter Park, , con una grande pista di pattinaggio ed una pista per gli slittini entrambe sul ghiaccio, quest’ultima con una discesa della lunghezza di 35 mt e un’altezza di 3,50 mt. , la ruota panoramica e un piccolo luna park per bambini.

L'attenzione al green e all'ambiente

Da sempre la manifestazione è attenta al GREEN E ALL’AMBIENTE, torna anche quest’anno ad “Empoli città del Natale” il progetto “IO RICICLO”. Per questo le installazioni luminose saranno temporizzate e dotate di tecnologie di ultima generazione che consentiranno di abbattere il consumo di energia. Inoltre, la “Casa delle Mascotte” sarà interamente costruita in legno e materiali riciclati realizzati dall’Associazione “Porte Aperte” Onlus, che oltre a occuparsi del recupero degli scarti cerca di dare voce e autonomia alle persone più fragili. La Casa sarà il luogo in cui i piccoli visitatori potranno imparare giocando come riciclare correttamente i rifiuti. Ad ogni partecipante verrà proposto un percorso divertente in cui verrà simulato il conferimento di alcuni rifiuti all’interno dei contenitori della raccolta differenziata. A tutti i giovani che termineranno il gioco verrà conferito il badge e l’attestato del “buon riciclatore”.

Riqualificazione del centro storico

Attivo anche quest’anno il “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO, PER EVITARE LA DESERTIFICAZIONE”, si tratta di un progetto innovativo dell’Associazione Centro Storico, presieduta da Eros Condelli, che ha preso il via nel 2018, e costituisce uno dei tanti punti di forza della manifestazione.

La finalità è quella di operare la riqualificazione dei centri storici della città per contrastare la desertificazione commerciale a causa della chiusura delle attività. Questa iniziativa prevede la presa in gestione temporanea, per circa due mesi, dei “locali commerciali liberi”, che vengono allestiti con illuminazioni natalizie per attirare i visitatori. All'interno di questi spazi, famiglie e bambini potranno immergersi in un mondo fantastico visitando la “Casa delle Principesse” e incontrando i loro Supereroi” preferiti. Negli anni sono stati riqualificati molti locali commerciali per ciascuna edizione, contribuendo a ridare vita ai centri storici, aumentando l’affluenza e l’interesse del pubblico.

