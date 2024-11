Aggressioni ai sanitari, FdI Empoli: "Approvata la nostra mozione"

Grazie al Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia il tema, oggi, quasi quotidianamente all’ordine del giorno, delle aggressioni al personale sanitario dei pronto soccorso degli ospedali e di tutte le strutture socio sanitarie è approdata in Consiglio Comunale di Empoli, nella seduta di martedì 12 novembre.

“Solo nel 2023 in Toscana sono stati registrati 2356 casi di aggressione ai danni del personale sanitario” afferma Francesca Peccianti, consigliere comunale FDI “ Da qui la necessità di portare il problema all’attenzione dell’assemblea consiliare, affinchè Sindaco e Giunta si impegnino a richiedere alla Regione Toscana e all’autorità sanitarie e di pubblica sicurezza competenti una serie di misure concrete, prendendo spunto anche da quelle “buone pratiche” già emerse in occasione dei vertici avvenuti in altre città, ad esempio Prato, tra sindacati di categoria e Prefetto.”

“Il testo della nostra mozione” riferisce Cosimo Carriero, consigliere capogruppo FDI,” è stato approvato all’unanimità, seppur con modeste modifiche richieste dal Gruppo Consiliare Una Storia Empolese-Alessio Mantellassi Sindaco e, poi, con lo stesso concordate. In sostanza, il testo approvato prevede l’impegno da parte del Sindaco e della Giunta a richiedere alla Regione e all’autorità competenti alcune linee di indirizzo, quali: il monitoraggio dei luoghi dove sono avvenute le aggressioni al personale sanitario e sociosanitario; la presenza, nelle 24 ore, di personale di polizia in servizio presso il posto di polizia dell’ospedale San Giuseppe; l’incremento dei passaggi di pattuglie delle forze di polizie e della polizia municipale, con soste frequenti al P.S., questo in attesa dell’attuazione del punto che precede.

Di particolare importanza, poi, la previsione della messa a disposizione di tutti gli operatori sanitari che operano nel Comune di Empoli di un numero telefonico diretto con le Forze dell’Ordine, grazie al quale un operatore sanitario che rilevi pericolo per la propria o altrui sicurezza avrà la possibilità di parlare direttamente con la centrale operativa, riducendo notevolmente i tempi di risposta e di intervento. Si aggiunga a tutto ciò anche la previsione dell’implementazione dei sistemi di sorveglianza che saranno estesi a tutti i punti sensibili compresi i parcheggi dei dipendenti, prevedendo, almeno in orario pomeridiano e notturno, posti auto garantiti in prossimità dell’ingresso dell’Ospedale agli stessi operatori sanitari.”

“L’impegnativa rivolta al Sindaco e alla Giunta”, aggiunge Danilo Di Stefano, consigliere FDI, “prevede, poi, la istituzione di un tavolo permanente di confronto tra rappresentanti sindacali degli operatori sanitari, ordini professionali e forze dell’Ordine con l’obiettivo di intercettare i bisogni di sicurezza e le criticità rilevate dal personale sanitario che opera sul nostro territorio.

Le richieste che abbiamo trasfuso nel testo presentato in Consiglio sono il risultato di quanto emerso anche nel corso del sopralluogo fatto, il mese scorso, insieme al Consigliere Regionale di FDI Diego Petrucci, componente della Commissione Sanità e Politiche sociali, presso il plesso ospedaliero di Empoli. Il passaggio e l’approvazione in Consiglio costituisce, pertanto, un passo ulteriore e fondamentale per affrontare il problema della sicurezza in un luogo di lavoro, quale quello delle strutture ospedaliere e socio sanitarie, con quella visione pragmatica con cui il nostro partito è in grado di affrontare il tema sicurezza in tutte le sue declinazioni”.

FdI Empoli

