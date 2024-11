Firenze, doppio intervento della polizia municipale

Il secondo intervento si è svolto nel vicino giardino di via Galliano, area già soggetta a controlli, in risposta alle segnalazioni dei residenti riguardo al comportamento di alcune persone che creavano disagio, specialmente per anziani e bambini. Gli agenti hanno identificato cinque uomini, che si sono poi allontanati. L’assessore alla sicurezza urbana, Andrea Giorgio, ha ribadito l’impegno del Comune a garantire sicurezza e a evitare zone franche.

Sul tema delle occupazioni abusive in zona San Jacopino, anche il presidente del Quartiere 1, Mirco Rufilli, è intervenuto sollecitando l’Inps, proprietaria di un immobile occupato all’angolo tra via Toselli e via Galliano. Ha annunciato di aver avviato un dialogo con Ferdinando Montaldi, direttore del patrimonio Inps, che ha accolto la proposta di un tavolo di confronto per trovare soluzioni a lungo termine per l’edificio e il quartiere.