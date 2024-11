Sfilano cellulare dalla borsa di una turista, tre arresti

Tre persone, tra 37 e 54 anni, sono state arrestate a Firenze per furto con destrezza aggravato. L’episodio sarebbe avvenuto in via Cerretani dove gli uomini, di origini nordafricane, si sarebbero avvicinati a due turiste a passeggio per il centro e avrebbero sfilato dalla borsa di una di loro il cellulare.

La tecnica appare ben rodata: due del gruppetto avrebbero fatto da 'scudo' coprendo il terzo complice da occhi indiscreti, quest’ultimo, invece, con un gesto repentino avrebbe sfilato lo smartphone alla vittima.

La polizia però ha notato il tutto, ha fermato i ladri e ha recuperato il bottino, restituito alla turista. I tre sono stati arrestati e ora sono in carcere.

