Nonna Silvi show: premia i vincitori ai premi di TikTok

Se si parla di TikTok non può mancare la toscana più famosa dei social. Si tratta di Silvana Bini, 83enne di Montespertoli (con forni a Montelupo e Castelfiorentino) che sui social ha il nome di Nonna Silvi. Proprio lei è stata tra le presentatrici dei TikTok Awards a Milano, la serata in cui si davano i riconoscimenti a creator, brand e altro ancora.

Nonna Silvi è salita sul palco milanese per consegnare i premi ed era in ottima compagnia visto che oltre ai tantissimi (e famosissimi) creatori di contenuti, c'erano personaggi come Gerry Scotti.

"Non sapete quanto mi emozioni poter condividere con voi questa gioia e il successo di questo evento. Come sapete; per me, il bello della vita è vedersi dal vivo, raccontarsi le cose davanti a un buon caffè. Ma oggi, non posso fare a meno di usare questo mezzo per dirvi grazie" è stato il commento su Instagram.

Un post condiviso da Silvana bini (@nonnasilviofficial)

