Ultimo appuntamento per celebrare i 250 anni di Montespertoli

Il Comune di Montespertoli ricorda l’ultimo appuntamento delle celebrazioni per i 250 anni dalla fondazione della comunità sabato 16 novembre alle ore 16:00 presso la Sala del Consiglio di Palazzo Comunale.

In questa occasione si terranno i seguenti interventi:

• Dopo la riforma: Montespertoli nell’impero napoleonico e nello Stato unitario a cura dello storico Paolo Gennai, che ci guiderà alla scoperta di come il territorio ha vissuto e si è trasformato sotto l’influenza napoleonica e, successivamente, all’interno del nascente Stato italiano.

• Le storie di Montespertoli a cura di Paolo Gennai e Andrea Pestelli, un racconto affascinante che ripercorrerà i momenti salienti e i personaggi che hanno contribuito a formare l’identità e il patrimonio culturale del nostro territorio.

Questo evento rappresenta l’atto conclusivo di un anno di celebrazioni dedicato alla storia e alla comunità di Montespertoli, un’occasione preziosa per riflettere sulle radici di Montespertoli e sul cammino verso il futuro.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per condividere questo momento di cultura e memoria.

