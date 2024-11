Fanno esplodere il bancomat in piena notte, danneggiata anche un'auto

Tentativo di furto ai danni di una banca di Fiesole questa notte, intorno alle ore 2.00 quando è stato fatto esplodere un bancomat in piazza Mazzini, località Compiobbi. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve che dopo aver effettuato il controllo dei locali per la presenza di fumo e polveri, hanno poi effettuato la messa in sicurezza degli infissi e della porta d'ingresso. Sono intervenuti anche i Carabinieri. Un'autovettura che era parcheggiata in prossimità del bancomat è rimasta danneggiata in seguito all’esplosione a. Sul posto i Carabinieri.

Notizie correlate