Un cargo con 17tonnellate di cibo per Gaza grazie alle Misericordie insieme a Unicoop Firenze

Le Misericordie hanno inviato un carico di aiuti alimentari per la popolazione di Gaza, circa 17 tonnellate di beni, in collaborazione con Unicoop Firenze e altre aziende e benefattori di tutta Italia. I beni di prima necessità sono partiti stamattina dall’aeroporto di Pisa con un velivolo C-130J dell’Aeronautica Militare diretto a Larnaca, sull'isola di Cipro. Da tempo le Misericordie si erano attivate per l’invio di beni alla popolazione di Gaza, dove, secondo gli ultimi aggiornamenti delle Nazioni Unite, è molto probabile una carestia imminente, in particolare nell’area settentrionale della Striscia. L'operazione umanitaria è stata resa possibile grazie alla sinergia con il Ministero della Difesa italiano, l'Ambasciata dell'Ordine di Malta a Cipro e il Comando Operativo di Vertice Interforze dell'Aeronautica Militare, e grazie al supporto di tanti donatori fra i quali Unicoop Firenze che ha contribuito con una donazione di latte, biscotti, farina, pomodori e altri generi alimentari di prima necessità.

Il carico di prodotti donati Unicoop Firenze, per le necessità indicate esplicitamente dalla Misericordia per le centinaia di migliaia di persone colpite dalla guerra, farà tappa a Cipro e, da lì, proseguirà il suo viaggio verso la Striscia di Gaza.

«Ancora una volta abbiamo accertato la grande generosità di Unicoop Firenze, alla quale ci siamo rivolti per rispondere ad un grido di aiuto pervenutoci dalla martoriata Gaza: le Misericordie vogliono provare a rispondere a quel grido con un gesto tangibile, auspicando un impegno crescente di tutto il mondo istituzionale e civile per garantire davvero un futuro di pace», fa sapere Alberto Corsinovi, Presidente Federazione Misericordie della Toscana.

«Quello che vediamo succedere, giorno dopo giorno, nei territori colpiti dal conflitto fra Israele e Palestina non può lasciarci indifferenti. L’impegno per la pace e per la solidarietà da sempre sono nel dna di Coop: per questo abbiamo deciso di aderire all’iniziativa delle Misericordie a cui abbiamo fatto una donazione di beni di prima necessità destinati alla popolazione di Gaza. Sappiamo che l’aiuto che potremo dare è una goccia nel mare, ma è il nostro modo per assicurare un aiuto concreto alle persone che stanno vivendo direttamente le conseguenze di questa guerra, con lo spirito che da sempre anima il movimento cooperativo. Un gesto che vuole trasmettere anche un messaggio di speranza e di pace», fanno sapere da Unicoop Firenze.

L’invio del carico per Gaza rinnova la storica collaborazione fra Misericordia e Unicoop Firenze che, negli anni, ha sempre risposto all’appello alla solidarietà per le persone più fragili e in situazioni di grave emergenza.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio Stampa

