Use Computer Gross perde la sfida contro Lucca. Finisce 72-75

Il 16 novembre non è San Guido. Stavolta Rosselli il tiro nel possesso decisivo se lo prende ma lassù nell’olimpo del basket, almeno stasera, qualcuno non lo ama così come non ama l’Use Computer Gross che incassa la sua prima sconfitta interna della stagione.

Finisce 72-75 per Lucca e, sia chiaro, negli arrivi in volata non sempre può andare bene e forse, più che negli episodi finali, la squadra di Luca Valentino deve trovare il perché di questo ko ben prima, in una gara che la vede giocare con troppi alti e bassi passando, ad esempio, da un tempino da soli 11 punti ad un altro da 31 o facendosi rimontare 11 punti nel parziale finale. Il tutto dopo una settimana non facile dal punto di vista fisico che, inevitabilmente, finisce per pesare.

Una constatazione, quest’ultima, che non vuol essere un alibi anche perché pensare di vincerle tutte o di avere sempre quel qualcosa in più negli arrivi in volata è impossibile. Merito a Lucca, quindi, e testa a Siena dove, mercoledì prossimo, si gioca il turno infrasettimanale.

Che le squadre hanno il freno a mano tirato se ne accorgono dopo oltre due minuti quando De Leone mette il primo canestro dal campo: 2-1. Di là non è che le cose vadano meglio visto che Lucca va a bersaglio dopo 4 minuti con Del Debbio. La partita, comunque, si accende con la tripla di Sesoldi ed un assist al bacio di Maric per De Leone: 20-14. Il parzialino è di 8-0 e così coach Olivieri chiama minuto anche se Giannone continua a metterla ed al 10’ siamo 22-15. La stoppata con cui Tosti apre il secondo parziale fa ben sperare ma così non è. Lucca parte 0-4 ed il primo cesto biancorosso è dopo tre minuti e mezzo con Baccetti dall’arco.

La Computer Gross chiuderà con appena 11 punti all’attivo questo tempino mentre gli ospiti, per vedere l’effetto che fa, provano anche ad allungare con due tiri pesanti di Barsanti: 33-36 all’intervallo. Nel riposo lungo i biancorossi sembrano aver aggiustato la mira specie dall’arco da dove alla ripresa martellano Quartuccio, due volte Mazzoni e Sesoldi tanto che, sul 50-42 e 17-6 di parziale, ecco il timeout. Baccetti mette il 64-53 che, al 30’, diventa 64-55. C’è da soffrire anche dopo il 66-55 di Giannone perché Lucca si mette a zona creando non pochi problemi all’attacco empolese. Sul 70-65 Giannone prova a rimetterci una toppa ma Lucca trova convinzione e, dopo il quinto fallo di Mazzoni, si presenta prima negli specchietti biancorossi e poi, con una tripla fiori dai giochi di Dubois, sorpassa sul 72-73. Manca un minuto alla sirena quando ci sono un paio di errori e si arriva all’azione decisiva. Rosselli non si tira indietro, attacca centralmente ma il ferro respinge il suo tiro. Il resto è fallo sistematico con Barsanti che la chiude.

72-75

USE COMPUTER GROSS

Giannone 16, Baccetti 5, Sesoldi 9, Rosselli 3, Ramazzotti ne, De Leone 8, Mazzoni 8, Quartuccio 7, Tosti 2, Marini ne, Regini ne, Maric 14. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

BASKETBALL CLUB LUCCA

Landucci, Brugioni ne, Lippi 14, Dubois 10, Barsanti 10, Simonetti 14, Tempestini 6, Del Debbio 4, Vignali ne, Pierini 6, Candiglioti ne, Trentin 11. All. Olivieri (ASS. Pizzolante/Giuntoli)

Arbitri: Zanzanella di Rapolano Terme e Russo di Firenze.

Parziali: 22-15, 33-36 (11-21), 64-55 (31-10), 72-75 (8-20)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Notizie correlate