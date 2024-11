Natale a Vinci: presepi, concerti e eventi per tutti

Questa mattina, 18 novembre 2024, presso il Palazzo Municipale di Vinci, si è svolta la conferenza stampa di presentazione degli eventi natalizi che si terranno nel Borgo vinciano e nelle frazioni del comune durante tutto dicembre fino alla settimana dell’Epifania.

Alla conferenza erano presenti il sindaco Daniele Vanni, la vicesindaca Daniela Fioravanti, e, in rappresentanza dei commercianti coinvolti nel progetto, Paolo Cinelli (CCN di Vinci), Renato Migliorucci (Pasticceria Le Tentazioni), Caterina Torrani (Gelato Therapy by La Dottoressa) ed Elisa Carboncini (Bimbolandia). Presente anche la direttrice del Museo Leonardiano, Roberta Barsanti.

La novità del 2024: sinergia e collaborazione

Il Natale 2024 segna una nuova sinergia tra l’amministrazione comunale, il Centro Commerciale Naturale 'Vincincentro' e una rappresentanza di commercianti di Sovigliana e Spicchio, con l’obiettivo di animare le frazioni e Vinci capoluogo attraverso iniziative condivise.

Per Vinci, si apre una stagione ricca di eventi che prevederà numerose iniziative per tutto il 2025 volte a rafforzare il potenziale turistico e culturale del borgo. A tal proposito interviene il sindaco Daniele Vanni: “Questo è un percorso per valorizzare il Natale 2024 e per anticipare quello che sarà il 2025 in tutta Vinci, perché una città come la nostra debba puntare fortemente sugli eventi. Abbiamo tantissime potenzialità dal punto di vista turistico e culturale, e gli eventi devono essere un tassello importante per completare questo quadro. Il bando per “Vinci città degli eventi”, che avrà come tema la figura di Leonardo da Vinci, permetterà di valorizzare ancora di più il calendario delle iniziative nella nostra città e incentivare aziende e associazioni a creare nuovi eventi basati su questo filone.”

Luminarie e attrazioni

Dal 7 dicembre Vinci capoluogo sarà illuminata con diversi alberi di Natale posizionati nei punti più suggestivi del borgo, così da creare un particolare percorso natalizio.

Spicchio e Sovigliana, invece, accenderanno le luminarie sul viale sempre da sabato 7 dicembre per tutto il periodo natalizio.

Il programma natalizio

Il calendario del natale vinciano è in continuo divenire. Per questo il sito del Comune di Vinci ospiterà una pagina dedicata, raggiungibile da questo link.

Le numerose iniziative natalizie, in programma per tutto il mese di dicembre e l’inizio di gennaio, saranno distribuite su tutto il territorio comunale, in particolar modo all’interno del Borgo e nella frazione di Spicchio Sovigliana.

Spicchio e Sovigliana

Gli eventi natalizi si apriranno domenica 1° dicembre con 'Viale in festa. Aspettando il Natale'. Organizzata con il supporto di Confesercenti e dei commercianti della zona, animerà viale Togliatti con mercatini e bancarelle di artigianato natalizio.

A seguire, sabato 7 dicembre e nei due sabati successivi (14 e il 21 dicembre), si terrà la prima edizione di 'Natal’è insieme', un’iniziativa dei commercianti e degli esercenti per animare Viale Togliatti con i mercatini natalizi, dell’artigianato e con iniziative che coinvolgeranno i più piccoli, tra cui l'incontro con Babbo Natale.

Il nome dell’iniziativa è simbolico della collaborazione nata fra i commercianti delle due frazioni, che hanno accresciuto un senso di comunità a vantaggio della cittadinanza.

Per sostenere 'Natal'è Insieme', è prevista una cena di raccolta fondi aperta a tutti venerdì 22 novembre alle 20.30 alla Casa del Popolo di Sovigliana (prenotazioni al 3392183840).

Vinci

Il 7 dicembre, a Vinci, si inaugura il Natale con l’accensione degli alberi e la prima edizione del progetto 'Presepi Geniali'. L’evento, aperto a tutti, invita a realizzare presepi tradizionali o innovativi utilizzando materiali liberi o di recupero. I presepi saranno esposti lungo un itinerario dedicato, accompagnato da una mappa per guidare i visitatori.

Il presepe diventa anche vivente: domenica 22 dicembre e domenica 5 gennaio, la parrocchia della chiesa di S. Croce, in collaborazione con il gruppo di catechisti e la Caritas di Vinci, metterà in scena un corteo sacro partendo da via dei Martiri. L’evento, previsto per le 16:30 da via dei Martiri, si snoderà attraverso un percorso in otto tappe, ognuna animata dai bambini del catechismo con letture che daranno vita agli otto quadri rappresentati.

Gli eventi a Vinci sono organizzati dai commercianti in collaborazione con Il CCN 'Vincincentro', le associazioni del territorio, la parrocchia di spicchio, di Vinci e le scuole.

Iniziative culturali

Domenica 1° dicembre è previsto il consueto concerto natalizio alla chiesa di Santa Maria a Petroio organizzato dal Centro di Formazione Culturale e Musicale.

Il 21 dicembre, invece, è in programma un concerto della rassegna 'Qui Cantat' a cura dell’Accademia Musicale Amedeo Bassi nella Pieve di Sant’Ansano.

Dall’8 dicembre fino al 9 gennaio, sempre a Petroio, verrà allestito il tradizionale presepe che richiama ogni anno migliaia di visitatori.

Il 21 dicembre, al palasport Falcone e Borsellino di Sovigliana, si terrà il saggio di danza organizzato dal Bunny Club. Sempre lo stesso giorno, torna il Teatro di Quarconia con una pièce a cura della compagnia 'I Soliti Ignoti'.

Il Museo Leonardiano e la Biblioteca Leonardiana propongono un ricco programma di laboratori e attività dal tema natalizio:

8 dicembre al Museo Leonardiano 'Un addobbo geniale'. Pompon colorati, stelline, glitter e lustrini saranno le decorazioni ideali per trasformare le spirali ipnotiche di Leonardo in piccoli alberi di natale e simpatici pupazzi di neve. Il laboratorio è aperto ai bambini e alle famiglie.

'Un addobbo geniale'. Pompon colorati, stelline, glitter e lustrini saranno le decorazioni ideali per trasformare le spirali ipnotiche di Leonardo in piccoli alberi di natale e simpatici pupazzi di neve. Il laboratorio è aperto ai bambini e alle famiglie. 15, 22, 23, 27, 29, 30 e 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio al Museo Leonardiano 'Lo sguardo di Leonardo'. Il laboratorio si propone di mettere alla prova l'ingegno dei bambini.

e 'Lo sguardo di Leonardo'. Il laboratorio si propone di mettere alla prova l'ingegno dei bambini. 24, 28 dicembre e 4,5 gennaio al Museo Leonardiano 'A proposito di Leonardo'. Percorso guidato in cui si esplora la figura di Leonardo da Vinci a 360 gradi: dai progetti delle macchine alla passione per la pittura.

e 'A proposito di Leonardo'. Percorso guidato in cui si esplora la figura di Leonardo da Vinci a 360 gradi: dai progetti delle macchine alla passione per la pittura. 8 dicembre - 9 gennaio musei aperti tutti i giorni (compresi Natale e Capodanno) dalle 10:00 alle 18:00.

musei aperti tutti i giorni (compresi Natale e Capodanno) dalle 10:00 alle 18:00. 18 e 21 dicembre due appuntamenti speciali con letture natalizie presso la Biblioteca Leonardiana.

Il calendario completo delle iniziative, e i relativi costi, è consultabile sui siti ufficiali del Comune di Vinci e del Museo Leonardiano.

Niccolò Banchi

